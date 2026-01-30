台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

記者劉邠如／綜合報導

近日美國氣象模式預測 2 月上旬台北「平地」可能出現極端低溫，引發民眾熱議。對此，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在受訪時表示，該預報屬於「單一模式」且「單一報次」的結果，強度明顯誇大。最新資料顯示，該數值已大幅修正，回歸到與各國模式一致的「強烈冷氣團」或「接近寒流」等級，吳聖宇還打趣說，別說是0度「台北有沒有(機會降到)10度都還不知道」！

▲美國預測模式，竟然預測強寒流將現台北平地，造成0度低溫，引發國人討論。但專家提醒，那是單次的預測，已經修正。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

美國模式預測修正 0度低溫可能性極低

針對網路瘋傳的零度預言，吳聖宇指出，氣象預報通常不會採信兩週後的單一數據。他解釋，美國模式（GFS）在之前的預報中確實報出極強冷空氣，但其他國家的預報模式並未跟進，且該強報僅維持一報，隨後便迅速向下修正。

「台北站要降到0度，在歷史上非常罕見。」吳聖宇回顧，上一次令人印象深刻的極端低溫是2016年的霸王級寒流，當時台北站低溫約4度。在目前全球暖化的氣候背景下，台北要出現0度的機率極低。他評估，屆時低溫落在4度至6度之間的可能性較高，這已達到寒流門檻，但絕非預測中的零度冰封。

本週六起「先濕冷」 2/7後迎強冷空氣

關於短期的天氣趨勢，吳聖宇分析，未來兩週將有兩波明顯的降溫：



1. 第一波（本週末至下週一）： 受到鋒面通過及華南雲雨區影響，週六（明日）起全台水氣增多，中北部、東半部將轉為明顯的「濕冷」型態。低溫預計持續到下週一，直到下週二、三溫度才會回升，天氣轉趨穩定。



2. 第二波（2月7日至8日）： 預計下週六、日將有另一波更強的冷空氣南下。吳聖宇提醒，這一波強度目前看來有機會挑戰「強烈冷氣團」或「接近寒流」等級，民眾需提早做好禦寒準備。



農曆春節趨勢：2月中旬後有望轉趨溫暖

對於民眾關心的農曆春節氣候，吳聖宇表示，從中長期趨勢來看，2月15日（約為春節期間）之後，冷空氣強度有減弱跡象，天氣可能轉向「正常至偏暖」。若無明顯冷空氣南下，春節後半段的降雨機率也較低，天氣會相對穩定。



冬季颱風擾動？專家：影響機率小

至於近期傳出南邊海域有颱風生成的訊號，吳聖宇認為，冬季出現熱帶擾動屬於正常現象，但目前的訊號並不穩定且不明確。即便有颱風生成，只要未移動至南海，其外圍環流對台灣的水氣影響也微乎其微。