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「吳斯懷被批鬥的莫名其妙」　邱毅建議：沒必要再眷戀立委位子

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▲▼立法院新會期開議，吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨不分區立委吳斯懷爭議不斷，近日他發出書面質詢，文中批評總統蔡英文挑釁中國大陸，再度引爆輿論戰火。前立委邱毅今發文替吳斯懷打抱不平，認為他被批鬥的「莫名其妙」。不過他也建議吳斯懷，沒必要再眷戀立委的位子，瀟灑地揮揮衣袖，抽身離開政治的塵囂喧鬧，這才是正確的選擇。

邱毅22日在臉書發文，他提到近期吳斯懷因書面質詢內容批評蔡英文挑釁中國大陸而成為被批鬥的焦點，但他認為吳斯懷被批鬥的「莫名其妙」。邱毅表示，吳斯懷的書面質詢內容其實沒什麼問題，因為一來是蔡英文挑釁大陸，造成兩岸緊張、二來是蔡英文宣稱做好戰爭的準備，明顯是吹牛，再者是蔡英文行徑猶如慈禧太后，向八國聯軍宣戰，對台灣不利。

邱毅解釋，立法院的書面質詢一向就是「雞肋」，這次吳斯懷初試啼聲，竟然能引起綠營上下排山倒海的攻擊，以及藍營的相互唱和，其中的內情確實耐人尋味，也「象徵著台灣的集體墮落」。

他直指，綠營是真怕大陸在疫情之後有收拾台灣的舉動，蔡英文的「挑釁與吹牛」只是打腫臉充胖子，本意是掩耳盜鈴的心虛反應，沒想到吳斯懷「愣頭青」，硬是「那壼不開提那壺」，把「國王新衣」的騙局給捅破，當然此類反動的言論必須壓制。

邱毅也批評，藍營正在以改革之名行鬥爭之實，改革的重點就是做民進黨的附隨組織、應聲蟲，高舉「反對中國，台灣優先」的大旗，幻想著罵罵中國大陸就能搏得廢青的青睞，所以哪容得了吳斯懷這種不符時代潮流的落伍老頭？

邱毅說，看到吳斯懷的尷尬處境，更證明自己當初「急流勇退」、「不與豬打架」的決策是正確的，若干年後，如果兩岸統一了，再回頭來看這段時間的風風雨雨，各種光怪陸離的現象，不就是場荒謬的鬧劇嗎？

他也建議吳斯懷，真心覺得沒必要再眷戀立委的位子，瀟灑地揮揮衣袖，不帶走一片雲彩，抽身離開政治的塵囂喧鬧，找個舒服的地方安享晚年，冷眼笑看檯面上丑角的表演，這才是正確的選擇。

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