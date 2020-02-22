▲ 新北推族語認證獎勵措施，侯友宜鼓勵市民學習族語。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月21日是世界母語日，新北市政府原民局於位在新店的TaTak原住民族文創聚落平臺舉辦「一起唱歌學族語」。市長侯友宜與大家一起學習原住民族語歌，並宣布通過族語認證獎勵政策，期盼藉此鼓勵市民學習，讓族語在生活中從小紮根，保留原住民族歷史文化瑰寶。

活動在WaWa森林樂團悠揚歌聲中拉開序幕，在團員熱情指導下，侯友宜親自小唱一段，「雖然不在部落，但在這充滿部落溫暖的城市，也能感受到文化在我們的生活環繞著」，歌詞闡述原住民族都會型態生活樣態，也描繪大家對於族語傳承所奉獻的心力。

▲ 侯友宜宣布通過族語認證獎勵政策。

侯友宜表示，聯合國教科文組織將臺灣原住民語言列為瀕危語言，需要大家為母語保存多盡一份力量。他說，新北市都會型態不利原鄉族語學習環境，有鑑於此，市府設置「TaTak原住民族文創聚落平臺」及「Picul泰山森林樹屋」等據點，希望能從生活中落實原住民語言，讓族語紮根。

臺灣族群多元，其中原住民族有16族，共計42種獨特方言。為保留原民歷史文化，中央原住民族委員會推動原住民族語言能力認證測驗，分為初級、中級、中高級、高級及優級共5級。其中，新北市八里區大崁國小校長雲垚榮 (Siri.Silan)更是全台少數通過優級認證的人之一。

新北市政府市府原住民族行政局為進一步鼓勵學習族語、取得認證，規劃「原住民族語言能力認證測驗獎勵金」，通過中高級5000元、高級1萬元以及優級1萬5000元，藉此激發市民學習族語動力。

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▲ 新北市政府舉辦「一起唱歌學族語」活動，與大家共度世界母語日。

▲ 侯友宜與大家一起學習原住民族語歌。