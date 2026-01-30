　
國際焦點

陰莖增大竟丟命！億萬富翁「猝死手術台上」　調查結果大逆轉

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲一名富翁在接受陰莖增大手術時喪命。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

65歲億萬富翁、鑽石富商蘭納多（Ehud Arye Laniado）接受陰莖增大手術時，竟突然心臟病發作，最終喪命手術台上。儘管驗屍報告顯示，其死因可能與長期服用的藥物有關，但負責執刀的法國整形外科醫師，仍面臨法律制裁。

注射增大陰莖　2度通報仍喪命

2019年3月2日，比利時籍、以色列裔鑽石商蘭納多，在巴黎聖奧諾雷-龐提厄診所（Saint-Honoré-Ponthieu clinic）接受陰莖增大手術時喪命。該手術透過向陰莖注射治療，達成生殖器增大的效果。

當晚8時，當局接獲第一次緊急通報，2小時後再度接獲報案。被告醫師宣稱，第一通電話是在死者堅持下撥打，因為他當時正遭受腹痛折磨，儘管如此，死者最終仍選擇繼續進行手術。

驗屍報告揭端倪　疑長期用藥害命

據悉，蘭納多每年造訪該診所2至4次，每次手術費用高達數萬歐元。

▲開刀,手術。（圖／CFP）

但驗屍報告顯示，蘭納多死於心臟肥大。他生前熱愛健身，下榻的五星級雅典娜廣場飯店（Plaza Athénée）房內，查獲多種法國禁藥，以及治療勃起功能障礙的血管擴張劑。

司法消息人士向《巴黎人報》透露，陰莖增大手術很快就被排除為可能死因，「飯店房內發現的物質，很可能才是致命關鍵」。

調查轉向　揪出無照行醫

檢方起初以過失致死展開調查，後來改以未對危難者提供協助、藥物犯罪及無照行醫等罪名起訴。調查還發現，助理醫師雖在法國執業逾20年，卻未登記於法國醫師公會，其阿爾及利亞學歷未獲法國承認。

主要執刀醫師蓋伊（Guy H.）被判15個月緩刑，代班執刀的助理醫師則判12個月緩刑。這2名70多歲醫師被禁止行醫，並分別需繳納5萬歐元（約新台幣187萬元）與2萬歐元（約新台幣75萬元）罰款。

01/28 全台詐欺最新數據

