國產汽車廠千金「帳號公開被酸」回應了！　心裡只剩一句話

▲國產汽車廠千金Michelle。（圖／翻攝IG／michelleyen__，下同）

記者葉國吏／綜合報導

國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號備受討論，對此Michelle也在IG限動回應了，表示「心裡只剩一句話」。

近日有網友分別在Threads、Dcard上發文，內容都在討論Michelle的名媛生活、轉大人。其中一名網友在Threads大呼「下輩子我也要當豪宅千金」，並分享Michelle公開的IG照片，只見她公開的IG自介標註自己本名，照片也從當年小女孩轉大人，長相比過去精緻許多，也不吝嗇地分享辣照，Threads貼文一曝光，隨即吸引198萬人次瀏覽，「超級美的」「第一次看到千金也能有89網美的氣質，開眼界了」「偷錶去賣的那個女兒嗎？」「五官整了效果還是很有限」「代表作：偷老爸錶給男友換錢」。

事實上，Michelle在2023年才爆出，祕戀前效力球星吳季穎，還疑為了愛，讓對方取得父親生前收藏的3只AP愛彼名錶，最後吳季穎把其中2只、總計要價近千萬元的經典錶款，賣給台北一家知名鐘錶行，事件才曝光，也讓車廠高層大為震怒，立即派人將錶買回。

對於媒體的報導，Michelle29日深夜在IG限動發文「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」，意思是「當有關於我的謠言開始亂傳，但誇張到一個不行，我連想幫自己辯解都不知道怎麼講，因為心裡只剩一句：這到底是怎麼掰出來的？」