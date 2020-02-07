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影／防疫人員從除夕開始日以繼夜　蔡英文代表國人：感謝再感謝

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心，慰勉一線辛苦的防疫同仁。蔡英文談話中特別提到，防疫人員從除夕夜開始日以繼夜的工作，自己要代表國人同胞致意，感謝再感謝。

▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，今天早上到防疫中心來，要聽防疫一線同仁，尤其是部長對整個疫情的處理簡報，了解現在處理的情況以及碰到的困難跟問題。同時對參與這一次防疫工作的所有部會同仁表達肯定跟鼓勵，也代表所有國人同胞，向參與防疫工作同表達肯定跟感謝之意。

蔡英文提到，希望他們在辛苦辛勞之餘，承擔任務之餘，有足夠的休息，防疫是持續性工作，必須照顧好自己，才能照顧國人。她感性說道，「他們從除夕就開始日以繼夜工作，要對第一線所有工作同仁表示感謝再感謝，希望她們可以照顧自己的健康。」

另外，蔡英文指出，這段時間因為所有人員的努力，口罩鋪貨到實名制上路，一直到武漢台灣鄉親回台，到所有確診案例的處理，他們再再承擔很多任務，都是困難的任務，因為有這一群日以繼夜、全心投入的同仁，我們才能有效控制疫情，「要跟國人同胞說，不需要恐慌，大家隨時注意指揮中心指揮官發布訊息，按照指揮中心，我們會很有效率掌握情勢，希望這一段時間在國人同胞同心協議下，安然度過疫情挑戰。」

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