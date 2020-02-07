曾接觸過彰化武漢肺炎確診夫妻　衛生局：69人無異狀解除追蹤

▲69人曾接觸過彰化武漢肺炎夫妻，全無異狀衛生局解除追蹤。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心1月27日公布國內第5例及第8例確診個案，為彰化1對夫妻，發病期間曾到過彰化市內2個店家、1個菜市場購物，衛生局緊急全面消毒，將接觸69名員工進行14天自主健康管理情形追蹤，今天結果出爐，健康情形良好，均無異狀。

彰化這1名50多歲女性，去年10月下旬曾赴大陸武漢工作，不料1月20日返台經查，疾管署經查確認感染武漢肺炎，28日晚間再證實，女子的丈夫也同樣遭受感染，除了是首個本土人傳人感染案例，也是國內第8個確診案例，研判是家庭群聚感染。

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▲69人曾接觸過彰化武漢肺炎夫妻，全無異狀衛生局解除追蹤。（圖／彰化縣政府提供）

據了解，該名年約50歲的男子，21日起跟返台妻子接觸，上午一度騎車出門，但接下來2天都待在家，24日出門購物，25日陪妻子到醫院就醫，中間夫妻倆還曾到過2個店家、1個菜市場，所幸菜市場下午人不多，又屬開放空間，目前已於28日晚間由稽查人員現場監督進行清潔消毒作業，至29日凌晨1時，2家業者均已完成，並於凌晨5時許針對個案曾經過的傳統市場區域，提供攤商漂白水進行清消作業，列管19家業者，69位員工。

衛生局同時針對這69名員工進行14天自主健康管理情形追蹤，追蹤結果健康情形良好，均無異狀，相關場所除於第一時間完成消毒，並由業者每日持續進行清潔消毒工作，解除追蹤管理，民眾不用擔心。

▲衛生局呼籲民眾配合「2不3要原則」。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局再次呼籲民眾，避免前往人潮眾多之場所，並配合「2不3要原則」：大陸回台要管理、注意衛生要洗手、環境消毒要遵守；居家隔離不出去、健康不用戴口罩」，如有疑似肺炎症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫。

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