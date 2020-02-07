影／第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，總統蔡英文7日上午到指揮中心慰問同仁，並針對外界關心的口罩、武漢台商返台等議題進行回應。對於第二架武漢包機何時飛，蔡英文表示，會與對方確認兩個原則。

▲總統蔡英文慰問疫情中心，並針對相關議題進行回應。（圖／記者林敬旻攝）

首批247名武漢台商包機爆出名單爭議，比名單多3人，其中1人是確診病例，甚至部份人員與當初預設名單不符，並非老弱婦孺，而是陸籍配偶，居中協調的湖北台商救援會會長徐正文，遭質疑在名單上動手腳。

蔡英文批評，該名單由中國主導，並沒有符合當初雙方說好的這些優先順序，這一方面產生對弱勢者或特別需要立即處理的人，沒有讓他搭上第一批的回來台灣的班機，讓他們處在一個更困難的情況。

蔡英文進一步指出，另一方面對我國檢疫造成一定的困擾，希望在現階段處理下一次的包機的時候，還要再確認一次名單，落實優先原則、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實落實。

最後，蔡英文強調，現在是防疫期間，疫病的處理跟人民生命的保護，是最優先考量，「我們沒有政治考量」，只要雙方能善意相合合作溝通，相信一定有能力把人民照顧好。

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