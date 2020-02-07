WHO說港澳台疫情擴張　蔡英文：有沒有激增我們看得最清楚！

▲總統蔡英文慰問疫情中心，並針對口罩、包機、WHO議題回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，台灣已有16例確診案例，但對照其他國家，台灣防疫工作有目共睹。總統蔡英文7日上午前往指揮中心，慰勉現場第一線防疫人員，慰勉完後針對口罩、包機、WHO議題發表相關談話。針對WHO說大陸疫情沒擴張，是港澳台，蔡英文直言「我們有沒有激增我們看得最清楚！」

蔡英文首先表示，這段時間以來看到很多第一線人員很辛苦，從除夕開始日以繼夜的工作，她真的很感謝，希望大家照顧自己的健康，因第一線人員的努力，從口罩捕獲、實名制、同胞返台再再承擔重要任務，正因為有第一線防疫人員才能有效控制疫情，她也要跟國人說不要恐慌，要對第一線防疫人員跟指揮中心有信心，按照指揮中心指示進行各項防疫作為，才能有效控制疫情情勢。

針對WHO對於台灣名稱多次都沒有正確更正，蔡英文指出，這件事要再次表達，台灣是站在防疫第一線，值得國際社會對我們的尊重，尤其台灣參與WHO是一個非常重要的國際防疫關鍵，要在這呼籲所有國家跟WHO，台灣的參與是必要且關鍵，台灣站在防疫第一線，同時也藉這機會謝謝近來幾個主要國家跟友邦都發言支持我國參與WHO，對這些主要國家、友邦大力支持要表達感謝。

對於WHO說大陸疫情沒有擴張，還說是港澳台，蔡英文直言，「我們有沒有激增我們看得最清楚！」這就是為什麼我國需要參加WHO，WHO拿到的資訊不確實，在資訊不確實的情況下會造成WHO在處理全球疫情的時候發生錯誤，這就是再次說明我國參加WHO的重要性。