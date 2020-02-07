　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

WHO說港澳台疫情擴張　蔡英文：有沒有激增我們看得最清楚！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文慰問疫情中心，並針對口罩、包機、WHO議題回應。（圖／記者林敬旻攝）

 記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，台灣已有16例確診案例，但對照其他國家，台灣防疫工作有目共睹。總統蔡英文7日上午前往指揮中心，慰勉現場第一線防疫人員，慰勉完後針對口罩、包機、WHO議題發表相關談話。針對WHO說大陸疫情沒擴張，是港澳台，蔡英文直言「我們有沒有激增我們看得最清楚！」

蔡英文首先表示，這段時間以來看到很多第一線人員很辛苦，從除夕開始日以繼夜的工作，她真的很感謝，希望大家照顧自己的健康，因第一線人員的努力，從口罩捕獲、實名制、同胞返台再再承擔重要任務，正因為有第一線防疫人員才能有效控制疫情，她也要跟國人說不要恐慌，要對第一線防疫人員跟指揮中心有信心，按照指揮中心指示進行各項防疫作為，才能有效控制疫情情勢。　

針對WHO對於台灣名稱多次都沒有正確更正，蔡英文指出，這件事要再次表達，台灣是站在防疫第一線，值得國際社會對我們的尊重，尤其台灣參與WHO是一個非常重要的國際防疫關鍵，要在這呼籲所有國家跟WHO，台灣的參與是必要且關鍵，台灣站在防疫第一線，同時也藉這機會謝謝近來幾個主要國家跟友邦都發言支持我國參與WHO，對這些主要國家、友邦大力支持要表達感謝。

對於WHO說大陸疫情沒有擴張，還說是港澳台，蔡英文直言，「我們有沒有激增我們看得最清楚！」這就是為什麼我國需要參加WHO，WHO拿到的資訊不確實，在資訊不確實的情況下會造成WHO在處理全球疫情的時候發生錯誤，這就是再次說明我國參加WHO的重要性。

ET快訊
「首批名單未符合說好優先順序！」　蔡英文：台灣沒有政治考量
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

蔡英文反擊中國大陸「政治操作說」：人民生命最優先！沒有政治考量

WHO說港澳台疫情擴張　蔡英文：有沒有激增我們看得最清楚！

快訊／不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

快訊／「首批名單未符合說好優先順序！」蔡英文反擊大陸：台灣沒有政治考量

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

武漢包機247人名單僅50多人「符合原資格」　陳亭妃查到傻眼

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

蔡英文反擊中國大陸「政治操作說」：人民生命最優先！沒有政治考量

WHO說港澳台疫情擴張　蔡英文：有沒有激增我們看得最清楚！

快訊／不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

快訊／「首批名單未符合說好優先順序！」蔡英文反擊大陸：台灣沒有政治考量

LIVE／蔡英文視察防疫中心　上火線回應口罩、包機回台風波

武漢包機247人名單僅50多人「符合原資格」　陳亭妃查到傻眼

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九二汽油回到25元」

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆「人心比病毒可怕」

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」　男嗆：不給錢，就賴著不走

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

美環為何總耽溺幻想之中？　看《櫻桃小丸子》的心理防衛機制

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

武漢肺炎失控⋯手搖飲「送暖醫護人員」連3波！每日限量百杯憑證免費喝

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

日方謹慎不給停！寶瓶星號那霸外海「繞圈圈16小時」　完整軌跡圖曝光

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

政治熱門新聞

主播怒嗆隔離台商　「要不要回去吃蝙蝠？」

台商搭機返台名單被罵　陸委會：陸配是家人

陳時中鏡頭前落淚！趙少康開罵了

藍議員讚防疫做得好　勸在野黨別添亂

「首批名單未符合說好優先順序！」蔡英文反擊大陸：台灣沒有政治考量

台大教授氣蘇貞昌　沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」

徐正文又整理「405人」　血友病童不在名單

賴清德美國祈禱早餐會與川普同場

陳亭妃：武漢包機僅50多人符合資格

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

LIVE／蔡英文上火線回應口罩、包機回台風波

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

更多熱門

相關新聞

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心，慰勉一線辛苦的防疫同仁。蔡英文也向國人同胞喊話，面對疫情不需要恐慌，同心協力下，一定能安然度過疫情挑戰。

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：確認兩原則

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：確認兩原則

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

蔡英文反擊中國大陸「政治操作說」：人民生命最優先！沒有政治考量

蔡英文反擊中國大陸「政治操作說」：人民生命最優先！沒有政治考量

不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

關鍵字：

WHO蔡英文

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面