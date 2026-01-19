日本政府再發「國家級大雪警報」恐連下5天：非必要勿外出

▲日本政府再發「國家級大雪警報」：非必要勿外出。（圖／翻攝日本氣象廳，下同）



記者許力方／綜合報導

日本國土交通省與氣象廳近日召開記者會，針對21日至25日期間可能出現的大雪天氣發布「緊急公告」，提醒民眾提高警覺。官方指出，強烈寒氣與冬季型氣壓配置恐長時間滯留，日本多個地區將面臨連日降雪，對交通與日常生活帶來明顯影響。

日本海沿岸恐累積大量降雪

氣象廳氣象監視及警報中心所長高橋賢一表示，預計至25日前後，日本周邊將持續受到強烈冬季型氣壓影響，冷空氣不易消散。北日本至西日本的日本海沿岸地區，可能出現連續五天以上的大雪天氣，不僅山區，平地也有遭豪雪侵襲的可能，累積降雪量恐相當可觀，部分地區甚至不排除出現更強降雪。

關東北部、長野山區成熱區 不排除升級警報

氣象廳同時指出，隨著寒氣自21日起南下，關東甲信地區氣溫明顯下降，關東北部及長野縣山區將成為主要降雪熱點，強降雪機率顯著升高。氣象廳與關東地方整備局評估，若寒氣增強幅度超出預期，相關地區不排除需要發布警報等級的強降雪資訊。

官方籲非必要不要外出

國土交通省防災課課長矢崎剛吉指出，大雪可能導致車輛滯留或道路封閉，呼籲民眾避免非必要外出。他舉例，本月2日一場大雪，曾因普通輪胎車輛受困，導致山陽道封閉長達17小時才排除。矢崎提醒，若確需駕車外出，務必事先更換冬季專用輪胎或加裝防滑鏈，並攜帶鏟子等必要裝備，隨時掌握最新道路與交通資訊。