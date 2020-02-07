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赴大陸男怕死！超量帶838副口罩闖關　安檢所「X光機」看穿全沒入

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▲▼男子要前往大陸卻超量攜帶838副口罩企圖闖關被抓包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子要前往大陸卻超量攜帶838副口罩企圖闖關被抓包。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

海巡署北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所7下午3時許值勤，在兩岸直航客輪旅客出境人身、行李檢查時，於一名男性旅客行李中查獲838副口罩，超過現行規定的250副，安檢所立即通報相關單位，不僅口罩得依法沒入，男子可能還得付出3倍罰金，真的是後悔莫及。

第八岸巡隊台北商港安檢所執勤人員使用X光機檢查旅客出境行李時，發現一男性民眾攜帶838副口罩出境，依現行規定出境每人限攜帶250副，該民眾超出限制588副， 當場由海巡人員扣押並移交財政部關務署執行沒入。

不僅客輪及機場海關，郵局國外包裹寄送也同樣列管，2月23日前沒有事先申請將會被沒入，因為郵包寄送不會被罰3倍以下罰金，所以郵包寄送的數量也最嚴重；關務署截至2日統計共沒入12萬4098片，郵包數量就佔了11萬份多。

第八岸巡隊宣導，海巡署為貫徹查緝非法走私農、漁、畜產品、活體動物及菸、酒等工作，持續積極打擊不法，並呼籲民眾防疫期間口罩不得以郵寄或快遞等方式運送出口，更不可隨身攜帶超量口罩，以免觸法受罰，請大家共同為防疫盡份心力，避免產生防疫破口。

▼海巡署將口罩全數沒入。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子要前往大陸卻超量攜帶838副口罩企圖闖關被抓包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子要前往大陸卻超量攜帶838副口罩企圖闖關被抓包。（圖／記者陳豐德翻攝）

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