新北市長人選拍板時程曝！鄭麗文：農曆年前完成提名「不必初選」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年地方大選逼近，民進黨已率先在新北市徵召立委蘇巧慧參選，國民黨新北市長人選卻遲未拍板，引發基層焦慮。對此，國民黨主席鄭麗文19日定調，新北市長提名將以「協調」方式產生人選，目標在農曆年前完成，不需要進入初選程序。

鄭麗文拍板時程：過年前完成提名

鄭麗文接受網路節目專訪時表示，目前黨內在新北市的溝通協調氣氛良好，整合並沒有外界想像中困難或複雜，只要回歸制度、黨中央秉持公正不阿原則，就能順利推進。她也坦言，選舉協調「很磨人」，但整體進度仍在掌握中，不必過度焦慮。

針對新北市目前傳出的競逐人選，包括台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，鄭麗文強調，新北市的團結整合完全不是問題。她指出，考量民眾黨希望在3月完成藍白整合，國民黨最好能在農曆年前先完成黨內提名，再與民眾黨進一步協調共推人選，因此新北市不需要走到初選。

台中若喬不攏 仍會回歸初選機制

至於台中市長提名部分，鄭麗文表示，立法院副院長江啟臣聲望較高，但立委楊瓊瓔同樣具備參選權利，黨中央沒有理由要求任何一方退選。目前仍持續溝通協調，若最終無法定於一尊，將依黨規辦理初選，並強調「不用把初選當洪水猛獸」。

她也說明，國民黨初選制度原則為「七成民調、三成黨員投票」，除非所有參選人達成共識改採全民調，否則就依照既有規定進行。鄭麗文強調，團結才是勝選關鍵，黨內紛爭若影響整合，將是「親痛仇快」，誰都承擔不起。

新北選情不敢輕敵 鄭麗文：藍營仍佔優勢

談到新北市整體選情，鄭麗文坦言，民進黨在新北有基本盤，國民黨即使長期執政也不敢掉以輕心，藍白整合仍須謹慎處理。不過她也直言，「不用假仙」，以目前地方實力與整合條件來看，國民黨在新北市的勝算仍相對較大。