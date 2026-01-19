　
社會 社會焦點 保障人權

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

記者趙蔡州／新北報導

新北36歲男子廖聰賢17日在住家將67歲廖姓父親、75歲許姓母親殺害，事後在新北市地區逃亡27小時，直到19日晚間在新莊被警方逮捕歸案。廖嫌落網後供稱，他因從小被父母打罵到大，早就想將父母殺死，當天不滿母親每月只給5000零用錢，加上又跟父親吵架，才會拿出預藏的開山刀殺人。

廖聰賢落網後供稱，他從小被父母（死者）長期嚴格管教、打罵到大，已經忍很久了，早就想殺死父母，才會預謀買開山刀放在家，當天他不滿母親長期只給一個月5千元的零用錢，有時候甚至不給，向母親抱怨要求多給，待父親從宮廟回來後，又跟父親發生口角衝突，才會拿出預藏開山刀先殺父再弒母。

不過，警方鑑識人員在命案現場採證時，發現母親的血跡比較乾，而父親的血跡比較濕，應該是母親先死亡，跟廖男說詞有出入，詳細情況待釐清。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲兒在家砍死父母後逃逸，在新莊被警方壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖聰賢19日晚間6點多在新莊被警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧事件經過，死者的陳姓表妹因多次聯繫廖男未果，於是18日下午前往廖男的住處查看，她在屋外撥打電話，聽見屋內傳出手機鈴聲，卻無人接聽電話，察覺不對報警處理，警方會同鎖匠開門後，發現廖男以及許女雙雙倒臥客廳中，已明顯死亡，且地面上有大片血跡。

警方初步檢視，廖、許2人身上總共有37處刀傷，遇害時間為17日晚間，命案現場查扣一把疑似犯案用的水果刀，警方隨即組成專案小組調查，在調閱附近監視器畫面後，發現死者17日晚間9點返回住處，死者的兒子廖聰賢隨後於晚間9點31分下樓騎車離開，且無法取得聯繫，懷疑對方涉有重嫌。

警方調查，廖嫌遊手好閒，偶爾出門打零工，疑似為啃老族，常與父母要錢生活，2015年曾因接觸第三級毒品被裁罰，並無其他前科。警方鎖定廖嫌後，積極調閱監視器尋找對方的出沒地點，並佈置大量警力在周邊地區查訪，實施地毯式搜索，並於19日晚間6點多由新莊分局巡邏警員在新莊新泰路發現正在逃逸的廖嫌，立刻通報警力支援將他逮捕歸案。

01/17 全台詐欺最新數據

