　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

記者劉邠如／台北報導

有「最美檢察官」之稱的前檢座、樂樂律師接受《Ettoday》邀請接受專訪。她在節目中坦承，40歲以前的人生幾乎都在迎合他人眼光，因為過去從小被父母要求「做堂堂正正的男子漢」，工作上考司法官也只是為了給爸媽交代，直到日本京都一年解放自我，才下定決心不再壓抑自己，否則原本自己也是帶著自己對身分認同的疑惑，本以為要將秘密「帶進棺材裡」，都不能向外人訴說！


小時候被念「不要娘娘腔」：努力當男子漢
樂樂出生於成長於保守年代，小時候父母、老師不斷教導「男生就應該要有男生的樣子」，耳提面命，男生只要表現出女生特質「就是不好的。」她回憶，媽媽常說「不要這樣娘娘腔」，讓她深刻體會更擔憂，若流露真實自我，就會被同學、老師、父母用「奇特的方式」對待，因此從小就努力壓抑，告訴自己「絕對不能讓別人知道」，硬是把自己塑造成「堂堂正正的男子漢」。


考司法官只為爸媽交代：對法律沒興趣
進入職場後，樂樂同樣活在他人期待中。她坦言，考上司法官純粹是為了讓爸媽有交代，「事實上我對法律一點興趣都沒有」，整個求學、工作階段都非常注重別人眼光，家庭、生活、職場皆然。


40歲前，她形容自己「為了別人而活」，不斷迎合家庭、同儕，直男朋友圈裡更要跟著講垃圾話，內心真實自我完全隱藏。

▲樂樂小時候就知道自己喜歡女裝打扮，但礙於為了滿足父母期待，始終壓抑自己。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲樂樂小時候就知道自己喜歡女裝打扮，但礙於為了滿足父母期待，始終壓抑自己。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）


京都大學一年「完全解放」：回台壓不回去
而這轉捩點，就發生在去日本京都大學訪問的一年。人生地不熟，讓樂樂終於敢把內心真實自我解放，「365天女裝打扮」，過得非常快樂，和諧自在。


但當她回到台灣地檢署，又要變回男生模樣時，她卻「壓不回去」，因為那太痛苦：「你都已經過了這麼快樂的時光，為什麼還要回去那個我不喜歡的身分，一直隱藏到進棺材？」這一刻，她喊出「老娘真的不想再演了」，決定不再痛苦活下去。


晚一點認識自己：抗壓性強但時間短
樂樂反思，早跨或晚跨各有代價。她認為晚一點才跨出，雖然「高光的時間變很短」，但成熟度、抗壓性夠，能淡然面對壓力；早跨則壓力更大，可能不夠成熟應對。

如今她以真實樣子上班、生活，雖然花不少錢保養，也會有容貌焦慮，但已學會接納自己，「能以喜歡的樣子老去，這樣也蠻幸福的」。

▲樂樂。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲樂樂雖然「跨」出的晚，也擔心自己「漂亮的花期快過」，但她仍能調適心情，學會接納自己。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！搭小黃南下逃逸中

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天　法院判肇事駕駛全賠

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！晚間助信徒問事…返家遭兒亂刀砍死

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷　驚險瞬間曝

交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

蘆洲老夫妻各中10多刀慘死！　「大片血流滿地」鑑識警無處可站

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！搭小黃南下逃逸中

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天　法院判肇事駕駛全賠

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！晚間助信徒問事…返家遭兒亂刀砍死

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷　驚險瞬間曝

交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

蘆洲老夫妻各中10多刀慘死！　「大片血流滿地」鑑識警無處可站

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

世界經濟論壇登場！印度角色升溫　聚焦新地緣經濟關鍵力量

【屬於歸心似箭了】台南黑賓士飛撲「衝出停車場」

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

24歲國軍魂斷回營路　女騎士貪快鬼切害命

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

更多熱門

相關新聞

Fumi談霸凌：被模仿嘲笑她這樣面對

Fumi談霸凌：被模仿嘲笑她這樣面對

樂樂律師和Fumi阿姨，受《ETtoday》邀請，首度兩位女神同台。專訪中Fumi透露自己小時候碰霸凌的經歷，即便出社會後仍遭遇排擠，但她仍正向樂觀以對，沒有讓仇恨影響她的人生。

樂樂 × Fumi！女神首度同框對談暢聊真實

樂樂 × Fumi！女神首度同框對談暢聊真實

霸凌同學＝名校夢碎！首爾大學淘汰率99%

霸凌同學＝名校夢碎！首爾大學淘汰率99%

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

毒舌老師回任復仇　學生家長全崩潰

毒舌老師回任復仇　學生家長全崩潰

關鍵字：

樂樂Fumi跨性別霸凌兩性平權心靈成長

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面