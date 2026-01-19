前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

記者劉邠如／台北報導

有「最美檢察官」之稱的前檢座、樂樂律師接受《Ettoday》邀請接受專訪。她在節目中坦承，40歲以前的人生幾乎都在迎合他人眼光，因為過去從小被父母要求「做堂堂正正的男子漢」，工作上考司法官也只是為了給爸媽交代，直到日本京都一年解放自我，才下定決心不再壓抑自己，否則原本自己也是帶著自己對身分認同的疑惑，本以為要將秘密「帶進棺材裡」，都不能向外人訴說！



小時候被念「不要娘娘腔」：努力當男子漢

樂樂出生於成長於保守年代，小時候父母、老師不斷教導「男生就應該要有男生的樣子」，耳提面命，男生只要表現出女生特質「就是不好的。」她回憶，媽媽常說「不要這樣娘娘腔」，讓她深刻體會更擔憂，若流露真實自我，就會被同學、老師、父母用「奇特的方式」對待，因此從小就努力壓抑，告訴自己「絕對不能讓別人知道」，硬是把自己塑造成「堂堂正正的男子漢」。



考司法官只為爸媽交代：對法律沒興趣

進入職場後，樂樂同樣活在他人期待中。她坦言，考上司法官純粹是為了讓爸媽有交代，「事實上我對法律一點興趣都沒有」，整個求學、工作階段都非常注重別人眼光，家庭、生活、職場皆然。



40歲前，她形容自己「為了別人而活」，不斷迎合家庭、同儕，直男朋友圈裡更要跟著講垃圾話，內心真實自我完全隱藏。

▲樂樂小時候就知道自己喜歡女裝打扮，但礙於為了滿足父母期待，始終壓抑自己。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）



京都大學一年「完全解放」：回台壓不回去

而這轉捩點，就發生在去日本京都大學訪問的一年。人生地不熟，讓樂樂終於敢把內心真實自我解放，「365天女裝打扮」，過得非常快樂，和諧自在。



但當她回到台灣地檢署，又要變回男生模樣時，她卻「壓不回去」，因為那太痛苦：「你都已經過了這麼快樂的時光，為什麼還要回去那個我不喜歡的身分，一直隱藏到進棺材？」這一刻，她喊出「老娘真的不想再演了」，決定不再痛苦活下去。



晚一點認識自己：抗壓性強但時間短

樂樂反思，早跨或晚跨各有代價。她認為晚一點才跨出，雖然「高光的時間變很短」，但成熟度、抗壓性夠，能淡然面對壓力；早跨則壓力更大，可能不夠成熟應對。

如今她以真實樣子上班、生活，雖然花不少錢保養，也會有容貌焦慮，但已學會接納自己，「能以喜歡的樣子老去，這樣也蠻幸福的」。





▲樂樂雖然「跨」出的晚，也擔心自己「漂亮的花期快過」，但她仍能調適心情，學會接納自己。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）