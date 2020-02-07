對抗武漢肺炎　遠雄人壽宣布：全面提升保戶關懷服務措施

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，遠雄人壽表示，關懷保戶，各項措施全面升級，理賠服務擴大保障內容，對於法定傳染病列為除外責任的保險商品，一律以不調整費率為基礎，採「從新從優」原則辦理；若保戶確診為武漢肺炎入住「負壓隔離病房」治療，從寬比照加護病房住院理賠，如不幸致身故、完全失能均提供快速理賠服務。

遠雄人壽表示，持續提供各項關懷服務措施。在保單服務方面，因武漢肺炎住院治療或各種強制隔離的保戶，自確診日起3個月內提出申請證明且經受理，續期保費得自應繳日起緩繳3個月，保單借款利息得減免3個月，且保單借款利息得緩繳3個月。

理賠服務方面，遠雄人壽表示，對於法定傳染病列為除外責任的保險商品，一律以不調整費率為基礎，採「從新從優」原則辦理，即不論條款是否將法定傳染病列為除外責任，皆可申請醫療理賠給付。

而保單條款有「加護病房住院保險金」者，因武漢肺炎入住「負壓隔離病房」，比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。遠雄人壽表示，如不幸致身故、完全失能，均提供快速理賠服務。

在保戶服務上，遠雄人壽表示，辦理保單借款、解約及給付生存金／滿期金等保全服務，因事關保單權利的處分，在考量風險管控前提下，疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並得以傳真方式提出申請。保戶可多加利用官網保戶專區之線上保單服務，減少面對面接觸機會，以免疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。