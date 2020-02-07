趁防疫期間大張旗鼓攬賭客　桃警破獲大型天九牌職業賭場

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警方日前接獲情資，平鎮區有賭場趁警方在防疫期間大張旗鼓邀約賭客聚賭，警方7日凌晨在龍南路民宅查獲天九牌職業賭場，桃園市警局督察室、保安警察大隊與平鎮警分局申請搜索票當場查獲，起出抽頭金新台幣124萬、賭資133萬餘、天九牌與骰子與點鈔機等證物，現場徐姓負責人與賭客共53人移送法辦。

▲桃園市平鎮警分局7日凌晨在龍南路查獲天九牌職業賭場，現場起出逾2百萬元賭資與抽頭金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局7日凌晨在龍南路查獲天九牌職業賭場，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，天九牌賭場位於龍南路上僻靜民宅，警方查出，賭場為掩人耳目，在民宅四周廣設監視器，還派遣人員把風，賭場私下邀約賭客聚賭，以為警方在農曆春節後防疫期間疏於防備，但警方專案小組申請搜索票後在7日凌晨進行查緝行動。

▲桃園市平鎮警分局7日凌晨在龍南路查獲天九牌職業賭場，偵訊後將負責人徐男等人移送法辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組凌晨制服賭場把風人員後，趁賭客正在呼盧喝雉時持搜索票衝入民宅，現場50多名賭客見員警破門而入當場傻眼，還有賭客往頂樓竄逃，都被埋伏員警一一擒回；期間一名員警攻堅過程，破窗而入時不慎遭碎玻璃劃傷手臂，送醫縫合後並無大礙，桃園警察局長陳國進也特別慰問致意。

專案小組在現場蒐證後共扣得天九牌、骰子、監視器、點鈔機、抽頭金新台幣124萬元、賭資133萬元等證物，全案依刑法賭博罪將賭場負責人徐姓男子等3人移送桃檢偵辦；其他50名賭客被依社會秩序維護法送辦。

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