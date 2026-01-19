　
國際

快訊／高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

▲▼日本首相高市早苗19日在總理官邸召開記者會，正式宣布23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗19日在總理官邸召開記者會，正式宣布23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗今（19）日下午6時（台灣時間下午5時）召開記者會，正式宣布將於23日解散國會眾議院，並在改選以取得過半席次為目標。她表示，自從自民黨與日本維新會共組執政聯盟後，儘管眾議院能勉強過半，但參議院仍未達到過半數以上席次，她提到「負責任且積極的財政政策」，盼在高市內閣任內積極投資半導體、AI等尖端產業。

根據《日本放送協會》，高市早苗在總理官邸召開記者會，正式宣布解散眾議院，「今天，我以內閣總理大臣的身分，決定將於1月23日解散眾議院。為何是現在？高市早苗是否能繼續擔任內閣總理大臣，我認為，唯有交由身為主權者的國民來做出判斷。」

她繼續提到，「在上一次眾議院選舉時，我甚至還未設想到將有可能肩負起日本的國家治理重任。解散眾議院，是一項非常沉重的決定。為了不逃避、不再拖延，我將與國民共同決定『日本的未來走向』。包括在自民黨總裁選舉提出的主張，以及在與日本維新會簽署的聯合執政協議所列出的政策在內，包括經濟財政等影響國家根基的多項重大政策轉向，將隨著今年國會審議的令和8年（2026）預算案及政府所提法案而全面展開。」

▲▼日本首相高市早苗19日在總理官邸召開記者會，正式宣布23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗坦承，在缺乏公明黨的支援後，自民黨確實將在眾議院改選面臨前所未有的重大挑戰。她表示，此次改選將成為國民審判其是否能勝任總理大臣一職，「如果我高市無法勝任，則是選擇野田總理（立憲民主黨黨代表野田佳彥）、還是齊藤總理（公明黨黨代表齊藤鐵夫）？將委由國民們做出判斷。」

高市早苗再度提到「台灣有事」。她強調，國家重大的外交與安全保障政策，若缺乏國民強而有力的支持，恐怕難以順利執行，如今日本面臨非常嚴峻的國際情勢，包括中國先前在台灣周邊海域進行包圍性的軍事演習。

她表示，某國（暗指中國）以全球民生所需的供應鏈為要脅手段，威逼其他國家贊同自身的政治主張，以此實施經濟壓迫。因此，高市早苗指出，未來將以日美同盟為基礎，同時將強化日美韓、日美菲（菲律賓）、日美澳關係，深化與義大利、英國、南半球等合作。

▲▼日本首相高市早苗19日在總理官邸召開記者會，正式宣布23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗強調，自己的國家自己救，表示要改善自衛隊成員的待遇。同時，她也再度重申修改包括國家安全保障戰略在內等安保關聯3文件，且呼籲即時設立國家情報局、對日外國投資委員會、通過《間諜防止法》制定，著重以國家利益為優先的戰略體制。

根據日媒《朝日新聞》，高市早苗也提到如何應對物價高漲，包括消費稅減稅等承諾，表示自民黨去年10月在與日本維新會簽署聯合執政協議時，曾提到將考慮以2年為限暫緩課徵食品消費稅。她強調，「這也是我自己的宿願」，表示未來會在討論社會保障制度改革的國民會議上，以最快速度討論財源、具體日程等。

據悉，關於選舉時程，眾議院選舉預計於下周的27日公告，並於2月8日進行投開票。










義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出訪南韓，與南韓總統李在明在青瓦台舉行首次韓義峰會，會後召開共同記者會，並簽署3項合作備忘錄（MOU），涵蓋半導體、供應鏈、災害防護與文化資產等領域。

關鍵字：

日韓要聞高市早苗眾議院解散日本

