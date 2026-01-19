快訊／蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區18日中午傳出逆倫命案！67歲廖姓男子與75歲陳姓妻子被人發現，分別身中24刀、13刀陳屍於住家客廳，地面上滿是血跡，而其36歲廖姓兒子被監視器拍到前一晚離開住家的畫面，警方認為廖姓兒子涉有重嫌，循線追緝中，晚間6時15分於新莊區新泰路，被中平派出所副所長巡邏發現拘捕到案，至於犯案動機仍有待警方進一步調查釐清。

▲蘆洲老夫妻雙屍，兒子涉有重嫌。（圖／翻攝宮廟粉絲專頁）

根據警方調查，廖姓死者與妻子在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，因價格親民廣受在地好評，夫妻倆每天早上10時出門做生意，蔥油餅賣光就返回租屋處，廖姓死者另外還與陳姓表妹當地經營宮廟，由他擔任乩身，每週二、四、六晚間7時會協助信徒問事，生活相當單純，並未與他人交惡。

▲廖男弒父、弒母後先騎機車逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

死者夫妻育有獨子廖男，廖男過去有毒品前科，平日沒有工作，吃穿用度全靠偶爾打零工以及父母資助，監視器17日晚間拍下，廖姓死者結束問事後，約晚間9時返回住處，獨自開門上樓，而廖男則是於晚間9時31分走下樓，騎乘機車離開住家。

根據警方初步檢視，廖姓死者後腦、左手、手肘有抵禦傷勢，共受有24刀，許姓妻子則是背部、後腦、左右手有傷，共受有13刀，其中頭部因猛烈撞擊凹陷，2人身上的傷勢刀刀見骨，相當駭人。