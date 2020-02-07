蔡英文反擊中國大陸「政治操作說」：人民生命最優先！沒有政治考量





▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，武漢台商近日包機返台卻傳出名單爭議，中國大陸更片面開嗆台灣當局政治操作，阻礙台商返台。對此，總統蔡英文7日受訪時反擊，強調台灣政府把人民生命放在最優先，沒有政治考量。

針對武漢肺炎，台北市家長會長協會總會長徐正文本來指稱5日會有第二批回台班機，但最後發現，這只是單向訊息，並非與我政府有關，導致滯留民眾被誤導。對此，參與相關連繫的台商還原實情，先前就發現在返台班機的名單中，有數十人並非台灣籍，不少是安排的人把中國籍配偶、家人都帶上去，壓縮到迫切需醫療資源的名額。

蔡英文7日一早視察防疫指揮中心慰勉同仁，針對台商包機爭議，他強調，武漢台商都是我們的同胞，當然希望提供他們最好的照顧，當初跟中國大陸方面講清楚優先順序等原則，不過，最後這份由中方主導的名單，卻沒有符合說好的優先順序。

蔡英文批評，中國大陸此舉讓弱勢需要特別照顧這一方面造成困難，也讓檢疫造成一定的困難，因此，下一次的包機，要特別強調弱勢優先、檢疫優先等原則。

至於中國大陸批評台灣當局政治考量，蔡英文反擊開嗆，現在是防疫期間，疫病處理及人民安全是最優先考量，沒有政治考量，只要雙方善意溝通，一定能把人員照顧好。