本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

網搜小組／劉維榛報導

結業式完還要補上課！一名網友透露，學校安排「周二結業式、周三開學」，讓學生全傻眼。原來教育部為配合春節連假，調整行程，將原2月11至13日上課日改放假，提前於1月21至23日補課。換言之，學生需「多上三天」後才真正放寒假，正式開學日則延至2月23日。讓網友坦言「時空亂到不行！」

本周三到周五 要補下學期的課

一名女網友在Threads表示，本周各校呈現尷尬的上課與休假狀況，「禮拜二結業式，禮拜三開學」，讓學生錯亂不已。

貼文曝光後，一票網友也直呼，「蠻弔詭的，學期末的時候教下學期的課，等開學不就忘光光，老師趕進度，完全想不到任何好處」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」、「周二結業典禮，周三開學典禮」、「要補下學期的課，所以要再上三天」、「因為1/20是上學期的課程結束，1/21至23是補下學期的課程」。

去年公布115年政府行政機關行事曆後，引發部分家長擔心寒假、春節之間夾著上課日，會造成排假不連續，因此教育部決議調整114學年度第2學期行程，將115年2月11日（周三）訂為開學日。

另配合春節假期安排，原定2月11日至13日的上課日調整為放假，改於1月21日至23日提前補課，也就是說，學生需先上3天課後才開始放寒假，開學日則順延至2月23日（周一），如此安排兼顧了法定假期與家長、學生的需求。