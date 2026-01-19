蘆洲夫妻遭砍37刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北36歲男子廖聰賢17日在住家將67歲廖姓父親、75歲許姓母親殺害，事件直到隔天18日死者的遺體被發現才曝光，警方獲報後立刻成立專案小組追查，歷經27小時不斷搜索，終於在19日晚間6點將他逮捕歸案。據悉，廖聰賢聲稱，因從小被父母打罵到大，早就想將父母殺死，才會預謀買刀並在家中殺死父母。

表妹聯繫未果報警 開門驚見血案現場

回顧事件經過，死者的陳姓表妹因多次聯繫廖男未果，於是18日下午前往廖男的住處查看，她在屋外撥打電話，聽見屋內傳出手機鈴聲，卻無人接聽電話，察覺不對報警處理，警方會同鎖匠開門後，發現廖男以及許女雙雙倒臥客廳中，已明顯死亡，且地面上有大片血跡。

雙親身中多刀亡 監視器拍下關鍵行蹤

警方初步檢視，廖、許2人身上總共有37處刀傷，遇害時間為17日晚間，命案現場查扣一把疑似犯案用的水果刀，警方隨即組成專案小組調查，在調閱附近監視器畫面後，發現死者17日晚間9點返回住處，死者的兒子廖聰賢隨後於晚間9點31分下樓騎車離開，且無法取得聯繫，懷疑對方涉有重嫌。

▲廖聰賢19日晚間6點多在新莊被警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

地毯式搜索追人 街頭發現將其逮捕

警方鎖定廖聰賢後，積極調閱監視器尋找對方的出沒地點，並佈置大量警力在周邊地區查訪，實施地毯式搜索，並於19日晚間6點多由新莊分局巡邏警員在新莊新泰路發現正在逃逸的廖聰賢，立刻通報警力支援將對方成功逮捕歸案。

供稱長期遭打罵 先殺母再弒父

據悉，廖聰賢供稱，他因從小被父母（死者）打罵到大，長期嚴格管教讓他忍無可忍，早就想殺死父母，才會預謀買開山刀放在家，當天他不滿母親長期只給一個月5千元的零用錢，有時候甚至不給，向母親抱怨要求多給，待父親從宮廟回來後，又跟父親發生口角衝突，才會拿出預藏開山刀先殺父再弒母。

不過，警方鑑識人員在命案現場採證時，發現母親的血跡比較乾，而父親的血跡比較濕，應該是母親先死亡，跟廖男說詞有出入，詳細情況待釐清。

逃逸變裝躲藏 全案依弒親罪偵辦

蘆洲警分局表示，廖嫌17日晚間9點多逃逸，警方於18日下午1點接獲報案，歷經27小時不眠不休積極偵辦，終於在19日晚間6點多將廖嫌逮捕，廖犯在逃逸過程中曾變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，多次變裝，意圖躲避查緝，後續將深入釐清犯案過程、動機及手法，全案將依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。