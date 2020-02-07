影／蔡英文喊話：不需要恐慌！同心協力安然度過疫情挑戰

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心，慰勉一線辛苦的防疫同仁。蔡英文也向國人喊話，面對疫情不需要恐慌，同心協力下，一定能安然度過疫情挑戰。





▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文視察防疫指揮中心並發表談話。她表示，這次來的目的主要是聽部長對整個疫情的簡報，了解現在的處理情況及碰到的困難跟問題，同時對參與這一次防疫工作的所有部會同仁表達肯定跟鼓勵，「我也代表所有國人同胞，向參與防疫工作的同仁表達肯定跟感謝之意。」

蔡英文提到，這段時間所有的同仁都很努力，口罩鋪貨到實名制上路，一直到武漢台灣鄉親回台，到所有確診案例的處理，一線同仁在在承擔很多任務，而且都是困難的任務，我們才能有效的控制疫情。

蔡英文強調，要跟國人同胞說，不需要恐慌，「對防疫系統人員還有我們指揮中心有信心，大家只要隨時注意指揮中心指揮官發布訊息，按照指揮中心指示，我們會很有效率掌握情勢，希望這一段時間，在國人同胞同心協力下，能安然度過疫情挑戰。」

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