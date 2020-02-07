媽媽牽全盲女兒領口罩！藥師心疼幫領號碼牌：給需要的人…網友吵翻

▲許多民眾拿著健保卡排隊領口罩。（示意圖／記者孫于珊攝）

網搜小組／柯振中報導

口罩實名制已經上路，不少民眾拿著身分證，前往藥局買了2片口罩。對此，有新北藥局的業者指出，大部分的人都只想到自己，真正有需求的人卻沒有發出聲音，同時揭露自己遇上的案例，希望台灣社會能有更多溫暖。沒想到貼文發出，立刻引起網友正反論戰。

這名業者在PTT上指出，他在新北開了一家社區藥局，近期的口罩定額配給制度，不但限時，還有定量，藥局根本沒必要私藏口罩，也沒有圖利誰的疑慮，但有些人在做化療，導致免疫力低下、有些人時常生病，需要三不五時跑醫院，也有在醫院工作的人沒有買到口罩，「哪些人是需要的人？」

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「我是多想優先把口罩留給他們。」他提到，許多有需求的人沒有出面說話，大多數的人只想到自己，還喊得特別大聲，讓他很無奈，「如果這些抱怨的人對口罩的需求有比他們大，我每個鞠躬道歉都可以。」

「就在今天下午號碼牌發完的一小時，來了一位媽媽…」這名媽媽牽著女兒，慢慢走進了業者的藥局，希望能買到口罩，因此詢問業者「可不可以幫小孩領口罩」，已經跑了3家藥局都沒有了，他感到相當心痛，因為被牽著的女兒除了雙眼全盲，可能還有其他的健康問題，「我們是真的、真的很想給他。」

▼業者遇見這對母女，真的很想給對方口罩。（示意圖／記者許宥孺攝）

為此，他請了藥局助理代領號碼牌，晚上時跟排隊的人潮說明，「小孩第一號是2，我們先給了那個孩子」，「台灣應該更多溫暖，不要因為口罩造成更多的衝突。武漢肺炎並沒有帶原者在外面走來走去。健康的人如果沒有出入醫院或機場等群聚危險地區，不一定要戴口罩，大家請優先把口罩留給那些需要的人。」

這篇文發出後，出現許多不同的聲音。有人認為業者做得相當好，讓台灣社會多了不少溫暖，「辛苦了…我也有同事在化療一直煩惱買不到口罩」、「需求外表看不出來，不必鄙視他人，懇切希望這疫情能快點過去」、「不知道有沒有口罩互助平台？讓家裡有多餘口罩的人可以支援弱勢。」

不過，也有人提到，「你這問題無解，當大聲的人可以拿到他所要的，他只會越來越大聲，會吵的人有糖吃」、「可是我們不領也不是給需要的人阿」、「我會把口罩領出來，然後給需要的人。這樣他自己也買，就可以有兩倍的量」、「今天健康不用戴，問題之後呢？不幸中病了，還不是自己的問題？誰會可憐你？」

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