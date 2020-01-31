韓粉造謠「靠賣口罩賺45億」　民進黨怒提告：絕不姑息、遏止惡意謠言





▲民進黨針對惡意造謠提告。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，全球高度戒備，蔡英文政府也下令「防疫視同作戰」，防疫工作不敢馬虎。不過，卻有韓粉惡意造謠，稱民進黨「靠賣口罩賺45億」。對此，民進黨31日召開記者會，強調要對惡意謠言提告，絕不姑息。

有韓粉在網路造謠，內容寫到，「醫療用口罩一個成本不用1元，民進黨政府公司統購後，批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400萬到600萬個，請問民進黨每天可以賺多少錢？民進黨禁出口口罩一個月，只有自己可賺跟賣，一天賺1500萬乘以30等於45億（應為4.5億）元。」

民進黨發言人何博文、周江杰31日下午召開記者會，何博文表示，針對惡意造謠的內容，民進黨絕不姑息，決定提告。他酸，這些惡意造謠的內容相當不專業，就連最基本的算術都能算錯。

周江杰指出，目前共發現有兩個帳號在散佈不實謠言，第一個是帳號「韓軍」在「韓國瑜庶民後援會」散波謠言、第二個是帳號「宋中積」在社團「員林人大小事」造謠，將以違反社維法及傳染病防治法提告。

針對部分網友質疑為何口罩一個賣8元，行政院長蘇貞昌說明，為了讓國人同胞都能買到口罩、不要恐慌、不要囤積，年假期間，衛生福利部釋出戰備口罩，經濟部請物流公司年假時緊急召回司機加班配送，年假時人力成本高，還要加上分裝成本，口罩的成本當然比平常時還高，因此協調各通路統一價格、避免哄抬價格，政府也宣布2月1日後將反映成本下降而降價。

▲民進黨將惡意造謠者提告，發言人周江杰透露目前有兩者帳號正在散播不實謠言。（圖／記者蔣婕妤攝）