武漢肺炎影響交通、觀光業　蔡英文：研議補貼部分損失

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎蔓延全球，台股也大受影響30日大跌696.97點。對此，總統蔡英文指示相關部門採取因應措施，對於接待陸客的旅遊團將研議補貼部分損失。

蔡英文表示，穩定股匯市，減少短期心理因素的衝擊，輔導企業做好防疫，使生產能量及銷售通路不受影響。

針對受衝擊產業進行紓困，蔡英文提到，尤其是交通運輸、觀光旅遊及休閒產業，同時協助進行轉型升級；接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提早離境，請交通部觀光局研議補貼部分損失。

此外，對受到疫情與網路交易雙重衝擊的賣場、百貨及零售業者，蔡英文指示研議支持的措施，並落實國內投資，尤其公部門投資要加速，私部門不要放緩，並要求，經濟部協助產業，提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊，同時落實台商回台、把握轉單機會，化危機為轉機。

蔡英文強調，行政院視疫情變化和需要，研判特別法及特別預算的必要性，預為規劃，以備不時之需。

▲總統蔡英文針對武漢肺炎發表因應措施。（圖／記者李毓康攝）



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