國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客穿救生衣

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Mujiv Hataman）

▲目前已有316人獲救，但整起沉船事件仍造成15人死亡，另有28人失蹤。（圖／翻攝自臉書／Mujiv Hataman）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓客貨兩用渡輪「翠莎柯絲汀3號」（M/V Trisha Kerstin 3）26日凌晨沉沒，當時船上載著332名乘客與27名船員，整起事故至今造成15人死亡、28人失蹤。倖存者稱，事發當時海面相當平靜；另有船員透露，在船體開始傾斜的那一刻，有立刻叫醒乘客並發放救生衣。

GMA、菲律賓新聞社等報導，翠莎柯絲汀3號渡輪25日晚間9時20分從三寶顏市出發前往蘇祿省荷羅島（Jolo island），但26日凌晨1時50分在巴西蘭省巴盧克巴盧克島東北方約2.75海里處沉沒。船隻在海水湧入下層甲板後進水傾斜，且事發當下並未超載。

有船員透露，當船體開始傾斜的時候，船員們立刻開始發放救生衣，「我們衝到上層甲板叫醒乘客，給他們救生衣」，並認為船隻沉沒可能與船上車輛固定繩索斷裂有關。另外，根據生還者的說法，當時海象平穩。

根據海岸防衛隊指揮官杜阿（Romel Dua）的說法，至今已有316人獲救，15人確認死亡，另有28人下落不明，「現階段還無法確定沉船原因，但我們已經接到指示，展開調查釐清事故原因，目前工作重點會放在救援行動」。

