「未來一週是防疫危急期」　柯文哲籲：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

▲柯文哲時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

大陸武漢肺炎確診病例已經突破6千例，台北市長柯文哲30日表示，以台灣跟大陸往來密切的程度，未來一週是關鍵期，如果出現很多案例，「大家就麻煩」，為了保護自己還是戴上口罩，「我是勸大家這段時間就不要戴隱形眼鏡，把眼鏡戴起來，至少可以保護眼結膜」。

柯文哲戴口罩現身受訪，被問到是否代表疫情已經升溫？柯文哲解釋，因為大陸已經超過6千例，然後現在開始上班，台灣跟大陸往來密切的程度，在未來的這一個禮拜，應該是危急期，如果這個時段沒有出現很多病人，後來變比較好應付，如果出現很多案例，大家就麻煩，未來一個禮拜應該算是關鍵期，為了要保護自己還是戴上去。

至於美國評估台灣疫情第二慘？柯文哲認為，如果從交通往返來講，做這個猜測也不是不對，但是非洲豬瘟現在為止沒進台灣，表示說台灣醫療體系、防疫體系，在全世界排名很前面、算是好。

「不過話也不要講太大聲」，柯文哲說，因為大陸一下子突然超過6千，我們到現在為止是8例，「未來一個禮拜，如果我們也很多，那就是被美國人說中，如果我們還是壓著慢慢的增加，那就表示我們繼非洲豬瘟以後，在防疫還是成功」，所以未來一個禮拜是關鍵期。

柯文哲說，一般來講第一線工作人員，接觸不特定人，他認為還是要戴口罩，參加大型活動的人因為處在密閉空間，又是跟不認識的人，也建議戴口罩，「SARS期間也是可以度過，如果是參加大型活動，特別是在未來一個禮拜，我會建議參加的戴口罩」；柯表示不會要求停辦。

對於台北市防疫政策，柯文哲指出，早上開完市長室會議，分發各局處準備，下午會開工作會報，副市長黃珊珊會再出來跟大家講，大概每天下午會跟市民說新的防疫政策。

柯下令市府機關第一線人員戴口罩，柯表示，第一線員工做櫃檯的跟不特定人士接觸，下令是為了保護自己，因為每天接觸民眾，對方也不會說有沒有感冒、呼吸道症狀，如果突然在你面前打噴嚏還是不行。

柯文哲說，「老實講還好我們台灣人戴眼鏡很多，不只是戴口罩，最理想是，我是勸大家這段時間就不要戴隱形眼鏡，把眼鏡戴起來，至少可以保護眼結膜」。

至於高雄市擬讓私人企業第一線人員戴口罩，柯文哲認為，「由內而外，由公而私」，對公家機關就下政治命令，私人機關就「建議」，但是會觀測疫情的變化，如果疫情很快上升，會下行政命令，不用過度恐慌，但是也要做好準備，就每天看疫情的變化決定政策。