全民上網監工！　武漢火神山醫院力拚2/1建成

▲央視直播武漢火神山與雷神山醫院興建。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

記者曾俊豪／綜合報導

為了有效應對武漢肺炎疫情，湖北武漢正趕工興建「火神山醫院」及「雷神山」醫院。據陸媒報導，火神山醫院已經迎來建設衝刺期，雷神山醫院的建設總進度則完成40%。其中，火神山醫院於2020年1月23日動工，預計將在2月1日建成，2月3日完成交付。

《北京青年報》報導，主導兩間醫院建設工程的中建三局集團有限公司指出，火神山醫院迎來建設的「衝刺期」，基礎混凝土澆築已完成95%，污水處理間設備吊裝完成，調蓄水池HDPE膜開始鋪設。

至於雷神山醫院，總體建設進度已完成40%，集裝箱（即貨櫃箱）總計進場1518間。場外改裝完成約300套，現場已完成吊裝30間。醫護人員生活區A1-A7棟完成板房框架梁柱、樓面板、牆面板、屋面板等結構施工的70%。

事實上，央視27日晚間開通火神山醫院和雷神山醫院建造過程的「慢直播」，每座醫院都有近景、全景2個鏡頭，共4個鏡頭的24小時施工現場直擊。不少觀看的網友自我調侃是「咸（閑）豐（瘋）帝」，還為挖土機等施工設備取起外號，包括叉醬鏟醬、藍忘機、綠卡妹，水泥車都有了送灰宗的稱號。

據了解，火神山醫院地處湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，於2020年1月23日動工，預計將在2月1日建成，2月3日完成交付。

雷神山醫院則位於武漢市江夏區黃家湖的軍運會運動員村3號停車場，建築設計於1月25日開始，和建築施工同步，預計在2月5日建成交付。

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