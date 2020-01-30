誰最需要戴口罩？　陳建仁分9大層級說給你聽！

記者黃巈禾／台北報導

針對武漢肺炎防疫與財經衝擊，總統蔡英文與副總統陳建仁30日親上火線回應。對於病毒藏在哪、哪些人可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例、誰最需要戴口罩等議題，陳建仁也一一說明。

陳建仁指出，站在流行病學與防疫的立場來看，最重要的就是看病毒藏在什麼地方，在台灣，病毒在三個地方，第一、確定病例體內，而這些確定的病例目前都在醫院的隔離病房接受治療，不會傳染給其他人。第二、潛伏期病例體內，潛伏期病例最常見就是病例的第一線照顧者或家人。第三、受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境，如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低。

至於哪些人可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例，陳建仁也點出，第一、確定病例的密切接觸者，目前必須14天、每天24小時的居家隔離；第二、大陸湖北省來台者，也需要14天的居家隔離跟電子監控。

陳建仁強調，有上述措施，一般民眾被感染的機率很低，因此戴口罩的必要性，是要看接觸到病毒機率的高低，所以戴口罩的必要性，可分成9個不同的層級，依優先順序是：第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、到醫院診療或探病者、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者、其餘民眾。

▲副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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