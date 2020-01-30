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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／「二月仍是高度警戒期」　蔡英文：政府統一管控口罩3措施

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政治中心／台北報導

針對武漢肺炎最新防疫與國內財經衝擊因應，總統蔡英文30日公開發表談話，呼籲國人警戒，因為二月仍是疫情高度警戒期。對於春節期間引發是否可以出口的口罩之亂，雖然蔡英文沒有正面回應，但她強調政府會加強防疫「物資」的控管，國內口罩產能年後可以提升到每天420萬片。另外，她也說明了政府相關部門管控口罩的三措施，包括：統一徵購、統一調控、統一售價。

以下為蔡英文談話內容全文：

全體國人同胞、各位媒體朋友、收看網路直播的網友們，大家午安，新年快樂。

首先，我要向在防疫第一線的同仁，說一聲：各位辛苦了。

春節七天，本來是家庭團圓的時刻，很多同仁卻因為防疫而沒有假期，甚至也沒有休息，只因為要24小時輪班，密切監控疫情，守護我們的國民健康。

在大家不眠不休、通力合作下，疫情目前控制得宜，有七個境外移入、一個居家感染，還沒有社區感染。這是大家通力合作的成果所有國民，都要向各位說聲謝謝。

我也要向大家報告，稍早我們舉行了國安高層會議，完整討論了疫情的掌握與防治工作，也進一步就疫情對台灣經濟可能造成的衝擊，預擬因應的作為。

關於防疫，我們就最近幾個大家關心的議題，要求各單位確實因應：

第一、是持續落實「人流」管理。二月仍會是疫情的高度警戒期，具有中國旅遊史的旅客，我們會持續嚴格監控，在入境時強化據實申報、密切追蹤。具有湖北旅遊史的旅客，更是要落實居家隔離14天，防堵防疫的破口。

第二、我們也會加強防疫「物資」的控管。特別是大家最近關心的口罩，在年假後，國內的口罩產能逐步恢復，可以提升到每天420萬片，供給量可望逐步回復正常。政府相關部門會以「統一徵購、統一調控、統一售價」的措施，追蹤口罩的產量與存量，確保國內供應無虞，請國人不要恐慌搶購口罩，我們也會嚴格查緝囤積哄抬物價的情形。

▲▼政府每日分配600萬份口罩到四大超商，其中新北市汐止一間全家，下午4點開賣口罩，開賣前店內排了至少50人要搶買。（圖／記者宋良義攝）

▲政府每日分配600萬份口罩到四大超商。（圖／記者宋良義攝）

第三、正確防疫資訊的提供，也是接下來工作的重點。我要求防疫指揮中心訂定防疫行為指引，而且有效地宣導讓國人了解，包括自我健康管理如何進行，以及各種不同工作場所的防疫作為，讓國人能夠「正常生活、謹慎防疫」。我也請相關部門研議，比照當年抗SARS的做法，在疫情有需要時，徵用商業頻道特定時段，提供全體國人都能有最清楚、最正確的防疫訊息。我也要再次提醒國人，不要傳遞錯假訊息。

第四、中央地方腳步齊一，落實防疫工作。我希望地方政府，能夠積極配合中央防疫工作，而目前中央與地方防疫系統的協調也要再強化。所以我已經請行政院召開各縣市防疫指揮官的聯繫會議，把全國防疫工作腳步齊一。

而有關疫情對經濟造成的衝擊，我也指示相關部門採取以下因應措施：

1. 穩定股匯市，減少短期心理因素的衝擊
2. 輔導企業做好防疫，使生產能量及銷售通路不受影響。
3. 對受衝擊產業進行紓困，尤其是交通運輸、觀光旅遊及休閒產業，同時協助進行轉型升級
4. 接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提早離境，請交通部觀光局研議補貼部分損失。
5. 對受到疫情與網路交易雙重衝擊的賣場、百貨及零售業者，研議支持的措施。
6. 落實國內投資，尤其公部門投資要加速，私部門不要放緩。
7. 請經濟部提醒並協助產業，提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊。同時落實台商回台、把握轉單機會，化危機為轉機。
8. 請行政院視疫情變化和需要，研判特別法及特別預算的必要性，預為規劃，以備不時之需

▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出。（圖／記者湯興漢攝）

此外，我們非常關心滯留武漢的國人，希望他們能夠得到妥善的照顧。我們也透過海基會及台商組織持續保持聯絡，並提供生活及醫藥協助。我們仍會透過各種管道，與對方溝通，將希望回台的國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者，以及去武漢短期出差旅遊的人。政府會做好充分準備，如果能夠順利將人接回來，我們絕對會以防疫優先，做好相關安置與隔離的工作。

防疫視同作戰，政府會確保國內醫療及防疫資源充足，全力做好防疫工作。同時，基於人道考量，我們對於中國受到武漢肺炎疫情衝擊的民眾，表達關切跟慰問之意，在我們行有餘力之處，我們也願意提供必要的協助。

我要感謝美國、日本、加拿大等國，公開支持台灣加入WHO，我們也感謝國際友人，最近一段時間以來，對於台灣加入WHO的發聲與支持，台灣跟其他國家一樣，都正面臨全球防疫的風險，台灣有能力、有責任為世界盡一份力量，我們也希望，WHO不應該因為政治因素排除台灣，WHO要有台灣的參與空間。

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

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