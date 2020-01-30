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影／范瑋琪轟蘇貞昌「狗官」　蔡英文：先自助才能助人…不需做無謂爭吵

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記者呂欣玫／台北報導

針對禁止口罩出口遭藝人范瑋琪怒罵「狗官」，行政院長蘇貞昌29日表示，她已經認錯道歉，也不必一般見識。對此，總統蔡英文30日也強調，要先自助才能助人，行有餘力就會提供必要協助，要注意跟遵照疫情指揮中心的指引，我們不需要做無謂的爭吵。

對於政府下令禁止口罩出口一個月，范瑋琪27日遭爆料在私人臉書飆粗口，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息...」貼文曝光後，引發網友論戰，范瑋琪28日中午也在臉書為此道歉。

對此，蔡英文30日針對武漢肺炎最新防疫狀況跟整體財經衝擊進行回應時表示，口罩引發不同的論點跟說法，疫情是沒有國界的，防疫不分藍綠、不分你我，要先自助才能助人，全力做好防疫工作，行有餘力就會提供必要協助，應要注意跟遵照疫情指揮中心的指引，「我們不需要做無謂的爭吵」。

蔡英文說，在整個防疫階段還是要保持正常生活，戴不戴口罩、要戴哪一種口罩要看哪一種情境，接觸病毒的風險越高就越需要戴口罩，會請指揮中心加強宣導。

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

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