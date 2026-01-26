陸光電核心材料突破「卡脖子」限制　2025產出聚烯烴彈性體5.8萬噸

▲大陸光電核心材料聚烯烴彈性體進入規模化生產。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石油今（26）日透露，新疆獨山子石化已實現聚烯烴彈性體氣相法規模化生產，相關材料被視為光電等產業關鍵原料，該項突破已投入工業運轉，並在2025年累計產出5.8萬噸，完成成套技術工藝全鏈條建設，有助於降低對進口來源的依賴程度與壓力。

《央視新聞》報導，中國石油獨山子石化公司副總經理樊國鋒表示，我們的POE（聚烯烴彈性體）透光率達90%以上，製成的光伏膠膜，可最大限度提升光伏（太陽能光電，下同）組件發電效率；優異的耐候性、水汽阻隔性能，能有效保護組件內部電路，讓光伏板壽命從25年延長至30年以上。

公開資訊顯示，聚烯烴彈性體屬於高端材料，兼具塑料的可加工性與橡膠的高彈性，是光電等戰略性新興產業的重要原料。大陸為解決依賴進口的「卡脖子問題」，自2015年起展開相關技術攻關，2024年完成從實驗室到工業化生產的轉化，並在獨山子石化建成完整成套技術工藝路線。

據了解，大陸過去在聚烯烴彈性體等原料長期仰賴進口，進口依存度一度超過95%，此次完成工業化的氣相聚合工藝，被認為是填補國內技術空白，相較國際主流技術，綜合能耗降低約40%，以現有產能估算，年節電量相當於12萬戶家庭一年用電量。

中國石油獨山子石化公司聚烯烴二部副經理王金朝指出，氣相法工藝生產過程中無溶劑排放，產品揮發物含量低、氣味小，符合綠色低碳要求。此外，目前相關成套技術正加速推廣，逐步形成產業集群，預計到2026年底，國內聚烯烴彈性體總產能將突破30萬噸。