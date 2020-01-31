因應開學季　盧秀燕訪視幼兒園呼籲落實「防疫3步驟」

▲盧秀燕到私立幼兒園訪視，了解武漢肺炎防疫措施。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

有鑑於許多私立幼兒園已開學，為避免武漢肺炎疫情延燒，台中市長盧秀燕31日前往幼兒園訪視，了解校園內防疫措施。盧秀燕表示，她已要求確實做好各項防疫工作，建議家長戴口罩於門口接送幼童，所有人進入園區都需落實「量體溫、消毒、戴口罩」防疫3步驟，共同守護幼童健康。

台中市府持續加強防疫工作，市長盧秀燕繼昨日訪查口罩上游倉儲物流業者，關心醫療院所口罩鋪貨狀況，今天上午召開武漢肺炎第3次防疫會議，會後在教育局長楊振昇、衛生局副局長陳南松陪同下，轉往私立西雅圖幼兒園實地訪視防疫措施。

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▲▼盧秀燕到幼兒園訪視，盼民眾落實防疫3步驟。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中市目前疫情相對穩定，為持續落實防疫，市府已宣布全市各級學校、幼兒園、補習班加強防疫，教職員工、家長、志工、訪客及廠商皆應戴口罩，否則不得進入園區，並要求大人接送時也應配戴口罩於門口等候，守護幼童健康。

幼兒園長賴淑娟也說，園內依照市府與中央防疫建議及健康管理措施，已成立防疫小組並召開因應會議，且發送防疫通知給家長，所有人入園都需執行防疫3步驟，包括量體溫、消毒及戴口罩，另也備妥足量的防疫物資，包括口罩、洗手用品、額溫槍及消毒用品等、豎立警示牌，也請老師在教學活動中，教導幼童自我防疫觀念，訓練幼童成為小小防疫員。

中市教育局則說，各校園如發現學生或教職員工有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀者，應請當事人立即就醫診治，落實生病不上班、不上課，後續追蹤其診治狀況，如經醫師診斷為疑似或確診案例者，立即執行校園傳染病通報程序。

教育局表示，各級學校在平時應以通知單、海報、宣導活動等多元方式向師生、家長進行嚴重特殊傳染性肺炎防治衛教，包括保持呼吸道衛生與咳嗽禮節、二不二要（儘量不到人多密閉場所、不出入醫院，到上述地方要戴口罩、常洗手）、勿與他人共飲共食飲料和便當等。

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