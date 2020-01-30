影／蔡英文抗武漢肺炎　口罩每天420萬片「統一調控」、比照抗SARS防假訊息

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣位處防疫主線上政府嚴陣以待。對此，總統蔡英文30日下午於總統府發表談話，針對疫情所帶來的影響，提出4點因應作為。

▲總統蔡英文發表防疫武漢肺炎談話。（圖／記者李毓康攝）



針對防疫部分，蔡英文提到第一點，持續落實「人流」管理，持續嚴格監控具有中國旅遊史的旅客，在入境時強化據實申報、密切追蹤，具有湖北旅遊史的旅客，更是要落實居家隔離14天，防堵防疫的破口。

第二加強防疫「物資」的控管。蔡英文指出，年假後國內的口罩產能逐步恢復，可以提升到每天420萬片，供給量可望逐步回復正常。政府相關部門會以「統一徵購、統一調控、統一售價」的措施，追蹤口罩的產量與存量，確保國內供應無虞，請國人不要恐慌搶購口罩，我們也會嚴格查緝囤積哄抬物價的情形。

第三，蔡英文要求，比照當年抗SARS的做法，在疫情有需要時，徵用商業頻道特定時段，提供全體國人都能有最清楚、最正確的防疫訊息，並再次提醒國人，不要傳遞錯假訊息。

第四，蔡英文強調「中央地方腳步齊一，落實防疫工作」，盼地方政府，能夠積極配合中央防疫工作，而目前中央與地方防疫系統的協調也要再強化。

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