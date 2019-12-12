遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

▲朱立倫輔選林奕華。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

外界認為朱立倫有意角逐2024總統大選或國民黨主席。對此，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫12日語帶酸味的回應，「很多人放眼2040可能會比較快一點？」對已表態參選2024總統點台北市長柯文哲表示，「想想我們2040在幹什麼？」現在在談所謂選後的敗選模式的人，就是典型的失敗主義者。

朱立倫強調，現在對於未來這29天要全力以赴，選戰進入棒球比賽的最後這2局，每一個人都要思考如何將每一球、每一擊做好，絕對不可以有任何的敗選模式，所以在談所謂的選後的敗選模式的人，就是典型的失敗主義者，完全沒有運動家精神，國民黨絕對不會有這樣的思維。



對於黨中央與競選總部之間的合作，朱立倫說，他接任主委之前有聽說中央與總部合作不暢的情形，這也是週一在黨部開工作會議時，他也向黨主席吳敦義提及「二合一」發揮最高戰力，從今以後不能再分彼此，大家都是一體的。

此外，針對部分黨籍區域立委擔憂選情被國民黨總統候選人韓國瑜呼籲韓粉「唯一支持蔡英文」後的民調影響，朱立倫說，這是韓國瑜的非典戰法，的確最近公布的民調中，參考價值低了很多，因為很多人現在把民調當作一個茶餘飯後閒談的議題，並不認真看待，所以有了新的調查方式，叫做「草根式民調」，各地重新估票、討論，與各大媒體所做的科學性民調產生蠻大的誤差。

雖然不少國民黨立委候選人認為不分區立委候選人吳思懷不適任，更會影響藍營選情，但對於民進黨也不斷打「下架吳斯懷」牌，朱立倫說，民進黨從頭到尾就這麼一招「抹紅抹黑」的標準選舉手法，用抹紅抹黑當提款機。

因此，他呼籲民進黨，作為一個執政黨「走回正軌吧！」到底政策是什麼？在基層努力的成果是什麼？執政的成果是什麼？告訴民眾，若執政的好，就給民進黨機會，執政的不好，就換人做做看。