桃園酒駕男「綠燈不走」拒檢催油門狂逃　開進死巷子被逮捕

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子今（21）日凌晨駕車行經桃園區民族路時，綠燈卻停在原地，遭巡邏員警鳴笛示意靠邊停車受檢，游男不但未配合拒檢且加速逆向逃逸，員警呼叫線上警網圍捕，沿途游男高速、逆向與闖紅燈危險駕駛，還數度衝撞巡邏員警，最後駛入桃園區玉山街死巷內被優勢警力壓制，游男渾身酒味經酒測後酒測值每公升0.53毫克已明顯超標，員警訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市游姓男子今天凌晨駕車行經桃園區民族路時，綠燈仍在原地遭巡邏員警鳴笛示意停車受檢，未料拒檢且加速逆向逃逸。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市游姓男子今天凌晨駕車行經桃園區民族路時拒檢高速逃逸，最後被警網圍捕到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，今日1時3分許，景福派出所員警范家綸執行巡邏，在桃園區民族路上發現自小客車綠燈仍未行駛，立即上前盤查，未料，自小客46歲游姓男子不願配合且高速逃逸。

▲桃園市游姓男子今天凌晨駕車行經桃園區民族路拒檢高速逃逸，警網圍捕到案時渾身酒味。（圖／桃園警方提供）

員警立即呼叫線上警網圍捕，該自小客車沿途高速逆向危險駕駛，還闖入狹小巷弄高速行駛，間逆向、闖紅燈等違規嚴重危害民眾生命安全，員警攔查過程時，遭游男倒車衝撞後逃逸，員警一路尾隨追緝，最後游男駛入玉山街死巷內無法逃逸，警網立即到場壓制，發現游男渾身酒味，經實施酒測，測酒測值為每公升0.53毫克，已超過標準值，警方帶回派出所偵訊，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，吸毒或酒後駕駛車輛已嚴重影響民眾生命安全，桃園警分局自1月迄今取締酒駕、毒駕共計62件，將持續加強取締稽查，籲請民眾勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。