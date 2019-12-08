回防桃園造勢近萬人！身障患者向韓國瑜訴苦：支持你卻遭霸凌

▲韓國瑜出席桃園市聯合競選總部成立。（圖／攝影中心攝）

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日結束新北輔選行程後，隨即前往桃園，與桃園6位立委候選人合體造勢，活動現場一名多重障礙、腦性麻痺患者表示，他曾經聽過「台灣最美的風景是人」，但自己因力挺韓國瑜和陳學聖卻遭到霸凌。

這名身障支持者身穿厚外套、戴毛帽，不畏低溫出席韓國於造勢，他是由立委陳學聖邀請而來，他兒時在幼稚園時參加競賽，跌倒20多次，而立委陳學聖在終點給予一個大擁抱，因此結緣。他向韓國瑜表示，他相信台灣最美的風景是人，但卻因為支持韓國瑜、陳學聖而被霸凌，她認為民進黨把這些人情變不見了，希望把台灣最美的風景找回來，韓國瑜深受感動，並替這位身障粉絲簽名。

韓國瑜致詞表示，台灣內政外交都每況愈下，東南亞現在還有哪一個國家把台灣放在眼裡？我們的未來充滿挑戰和危機，難道要繼續當井底之蛙？「現在打開電視沒有世界新聞，世界已經忘記台灣、台灣也忘記了世界。

他強調，台灣有很棒的人才、有打拚的精神，如果被世界阻隔，我們的未來會非常曲折」。韓國瑜最後也喊話，無能的政府請下台！拜託選民全力支持桃園6位立委、集中選票全力衝刺！現場湧進近萬名支持者，民眾手揮國旗、高呼「韓國瑜凍蒜」，連旁邊大樓住戶都探出頭觀看，展現藍軍在桃園高人氣。

▲韓國瑜出席桃園市聯合競選總部成立。（圖／攝影中心攝）