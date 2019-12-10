快訊／藍營抗議楊蕙如案包圍行政院！派5代表遞陳情書提3點要求

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

國民黨黨團總召曾銘宗10日下午舉行「路過行政院陳情」，動員上千人從立法院群賢樓走到行政院，抗議人馬不斷向政院內嗆聲、喊口號，經雙方協調後，國民黨團宣布，行政院也表示可派5位代表進入政院遞上陳情書，隨後提出三點要求。

張顯耀代表藍營提出三個要求，一、要求將陳情書當面交給蘇貞昌。二、蘇貞昌看到陳情書後三天內，請政院對全民說明將如何處理楊蕙如事件。三、週五下班前請行政院將蘇貞昌回應、如何處理楊蕙如事件向曾銘宗回應，曾銘宗會向全民報告。若沒有達成，國民黨會有下一步動作。

國民黨動員近千位人馬，約於3點半抵達行政院門口，他們高喊「蘇貞昌出來共！消滅東廠網軍」向行政院長蘇貞昌抗議民進黨全面切割「卡神」楊蕙如，要求蘇貞昌向國民說清楚；國民黨派張顯耀、曾銘宗、洪孟楷、宋瑋莉、林金結走進行政院，向行政院副秘書長何佩珊遞陳情書。



曾銘宗表示，五位代表正式進入行政院，副秘書長何佩珊立即出來接他們的陳情書，應該很快會轉給蘇貞昌院長，承諾三天內回應處理方式，希望行政院儘快通知措施，查清楚資金來源，還人民公道，「知」人民基本權利，行政院三天內一定要給予正式答覆。

曾銘宗指出，這次動員的最大目的是要求蘇貞昌消滅「網軍東廠」，日前外交部部署百名警力，不讓立委進入陳情，還讓立委受傷、住院，但外交部竟然要向立委提告，十分可惡，他們決定理性、和平、溫雅的到行政院陳情，因為蔡政府在用放大鏡、顯微鏡的找國民黨的碴，所以這場「陳抗」不能發生任何意外。

張顯耀也指出，楊蕙如不是單獨事件，涉及到國家機器、預算，有沒有透過正常合法程序補助給一個被政黨運用的網軍楊蕙如，全民有權力知道民進黨運用國家資源和政府預算，用網軍做哪些事情，造成大阪辦事處悲劇，讓很多人名譽受損，傷害網路安全，楊蕙如所作所為就是行政院要查處的假消息，這是民進黨政府所講的假消息，消息製造中心就是楊蕙如，他後面有一群人在製造、培育，這些事件的幕後黑手要抓出來。

除了台北市黨部動員、不分區候選人、現任立委，退將組成的八百壯士協會也動員參加，號稱將達上千人，由曾銘宗委員帶隊，從立法院群賢樓走到行政院；國民黨團表示，外交部傲慢不願意說明，並以警察阻擋立委進入外交部陳情，因此改到行政院要求蘇貞昌「消滅網軍東廠」。

副秘書長兼發言人張顯耀、立委候選人洪孟楷、李明義、黃桂蘭、葉毓蘭等人在群賢樓前喊話，蘇啓誠輕生悲劇民進黨要負責，至今卻沒有任何動作，駐日大使謝長廷與外交部長吳釗燮一定要出來面對；隨後他們將到行政院，理性地送上陳情書。

▲總召曾銘宗等人帶領退警前往行政院抗議楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總召曾銘宗等人帶領退警前往行政院抗議楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝）