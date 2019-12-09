快訊／韓國瑜牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統！為人民一條心

▲中選會總統、副總統抽籤號次後韓國瑜、張善政兩人牽手高歌。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

中選會9日上午舉行2020總統、副總統選舉候選人號次抽籤，國民黨候選人韓國瑜抽到2號，韓陣營立即給喊競選口號為「兩支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」韓國瑜會後在中選會樓下表示，代表發出兩支穿雲箭，分別為台灣安全、人民有錢。韓國瑜也牽著張善政唱起歌。

歌詞為：「我們倆牽著手啊選總統！台灣安全、人民有錢就好，像是兄弟倆啊！為人民，我倆一條心！」韓國陣營全體穿上「歐米魯」白T搭配H新戰袍飛行夾克出場，十分有氣勢。



第十五任總統副總統選舉候選人姓名號次抽籤作業於上午舉行，韓國瑜、張善政親自出席；蔡英文派副手賴清德代表抽籤；宋楚瑜則派黨發言人于美人、不分區立委李鴻鈞代表。

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