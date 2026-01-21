探索綠島再升級！科技領航潛入蔚藍秘境　多感官數位旅遊新體驗

▲廣受好評的「探索綠島」互動實境體驗服務近日全面升級，系統全面優化。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處致力於推動智慧觀光，廣受好評的「探索綠島」互動實境體驗服務近日全面升級，系統全面優化，透過導入四大創新亮點，結合數位科技、自然景觀與人文故事，打造出更具沉浸感與互動性的數位旅遊平台。

▲▼系統介面與畫質高規格提升，大幅擴充水下與陸域的探索內容，打破時空限制以全新視角「潛」入綠島，體驗多層次魅力。

東管處表示，本次升級不僅針對系統介面與畫質進行高規格提升，更大幅擴充水下與陸域的探索內容，讓不論是初次接觸或曾使用過的民眾，都能打破時空限制，隨時隨地以全新視角「潛」入綠島，體驗這座島嶼的多層次魅力。

本次改版最受矚目的亮點，即是全新上線的「湛藍海洋」篇章。在既有的「大白沙」潛點基礎上，本次大幅擴充內容，新增「柴口潛水區」與「石朗潛水區」兩大熱門海域。系統建置了共計增加9處高畫質環景場景，包含岸上的石朗潮間帶，以及水下的海馬郵筒、亞特蘭提斯、大香菇、電桿礁、一線天、大峽谷、公館鼻與黑毛礁等指標性潛點。為了讓探索過程更具深度，每個場景皆搭配了詳盡的圖文介紹、精彩實境影片以及生動的語音導覽功能，讓民眾在線上潛入海底時，除了欣賞壯麗的海底風光，更能透過多媒體解說深入認識各潛點的獨特生態與故事。

在影像呈現上，本次延續與專業攝影團隊「海人制作」袁緒虎導演、周佳聖電影調光師合作，並攜手綠島在地資深潛水業者，確保從光影捕捉到生態呈現，皆能細緻還原綠島海底珊瑚礁群與熱帶魚群的真實樣貌。此外，本次也另行拍攝水下花絮影片，並製作雙語字幕版本，記錄影像製作過程中的挑戰與幕後點滴，除呈現拍攝團隊於鏡頭背後的專業與投入外，也透過影像分享綠島純淨海域與豐富生態的動人景緻，讓民眾在了解影像誕生歷程的同時，進一步感受綠島所蘊含的自然魅力。

為了提供身歷其境的視覺震撼，本次升級不分陸域或水下，全面導入超高畫質全景製作技術。採用高解析拍攝並結合 AI 畫質增強技術，將全景影像畫素推升至上億等級。這項技術突破讓遊客在瀏覽時，無論是放大觀賞陸域奇岩的紋理、或是海底微觀生態的細節，皆能獲得清晰生動的視覺回饋，有效解決過往數位導覽細節模糊的問題，真實還原島嶼的每一處精彩細節。

針對使用者體驗（UI/UX）的優化，本次改版打破傳統地圖式的點位搜尋，改採「主題故事性導覽」模式。平台首頁透過流暢的過場動畫與情境引導，將綠島的探索路徑梳理為「綠色島嶼」（陸域生態）、「白色恐怖」（人文歷史）與「湛藍海洋」（水下世界）三大主軸。這種情境式的動線設計，讓遊客能更直覺地選擇感興趣的主題，無論是想了解歷史脈絡、探索陸地奇景或悠遊海底世界，都能在流暢的數位介面中獲得引導，深入理解景點背後的故事。

除了水下世界的擴充，陸域內容也同步進行深化。在「綠色島嶼」篇章中，針對小長城與柚子湖等區域進行了細部點位擴充，補強了空拍視角及特色地形介紹（如仙人疊石、睡美人穴及咕咾石厝），讓陸域探索資料庫更為完整。此外，為服務國際旅客，平台已完成日文版內容建置，搭配既有的中、英文服務，以及互動體驗中的語音導覽與社群分享功能，協助全球旅客跨越語言門檻，無國界深度認識綠島之美。

東管處表示，本次「探索綠島」的升級展現了智慧觀光應用的具體成果。透過整合既有的 4K 即時影像、都歷遊客中心數位孿生導覽、鏡頭君集章任務與鏡頭君 AI 智慧客服等數位資源，逐步建構完整的東海岸智慧觀光服務體系。東管處期盼藉由虛實整合的技術應用，為旅客帶來更便捷且具深度的旅遊體驗，持續拓展智慧觀光服務內涵，讓東海岸的山海魅力以更多元的方式與旅人相遇。

相關連結：

探索綠島：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/explore-ecnsa/

水下全新篇章：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/ocean/zh-tw/

探索綠島水下拍攝花絮影片：https://youtu.be/U2uayL0VQbU

