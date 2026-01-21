　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭驅逐　國台辦：將依法追責「台獨幫凶爪牙」

▲▼大陸國台辦發言人彭慶恩。20260121（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸配「關關」日前拍片稱「遲早紅旗插滿台灣」，去年還曾到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳，因此遭移民署廢止長期居留許可，並已於今年1月中旬自行離境。大陸國台辦批評，民進黨當局肆意侵害陸配權益，打壓欺凌陸配群體，並稱對於迫害大陸配偶的「台獨幫凶爪牙」，大陸將依法追責，嚴懲不貸。

陸配亞亞、小微、恩綺、錢麗，因拍攝影片涉及鼓吹武統言論，遭到移民署廢除依親居留許可。另名陸配「關關」曾拍影片稱「遲早紅旗插滿台灣」，移民署指出，關女士前因公然散布爭議言論，本署依據兩岸條例等相關規定，會商相關機關後，認定有危害國家安全及社會安定之虞，經廢止其長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障。其已於2026年1月中旬依限自行離境。

另有陸配在社群平台抱怨，提到「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，有台灣官員放話稱，這類陸配若要申請定居，未來須嚴格審查，不是時間到就能入籍。

對於上述相關議題，大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日於例行記者會上表示，近一段時間以來，民進黨當局出於「台獨」本性，肆意侵害陸配權益，打壓欺凌陸配群體，可謂無所不用其極，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，「我們對此予以強烈譴責」。他稱，「對於迫害大陸配偶的台獨幫凶爪牙，我們將依法追責，嚴懲不貸」。

▼陸配關關，目前改成「小辣椒helin嫁台離異單親媽媽」。（圖／翻攝douyin）

▲▼ 陸配關關，目前改成「小辣椒helin嫁台離異單親媽媽」 。（圖／翻攝douyin）

此外，身為陸配的台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，被控接受大陸方面指示與資助，在台發展統戰組織，高分院去年3月原審判決無罪，去年9月被最高法院撤銷原判決發回，高雄高分院本月20日更一審宣判，法官認定其行為已觸犯國安法，改判有期徒刑8年，全案仍可上訴。

《東森新媒體ETtoday》就此提問，彭慶恩表態稱，有關情況再次暴露民進黨當局羅織罪名、迫害陸配的卑劣，民進黨當局違背台灣社會要和平要發展要交流要合作的主流民意，不斷渲染所謂統戰滲透威脅，變本加厲、不擇手段恐嚇支持和參與兩岸交流的島內（指台灣）團體人士，目的是阻撓兩岸交流合作，在島內搞恐怖政治、綠色獨裁，其倒行逆施，不得人心，必遭反對。

另一方面，媒體報導，去年3月被我政府以「宣揚武統」為名廢止居留許可、返回大陸的陸配張燕（網名「恩綺」），近日在大陸直播時被當地公安機關要求關掉直播並被帶離，在台灣引發關注。彭慶恩回應，「我不了解你說的情況。但你提到的這位女士我知道，她一貫支持祖國統一。我們會依法保護每一位民眾的正當合法權益。」

▼台灣新住民關懷總會理事長周滿芝（前中）。（圖／翻攝自台灣新住民關懷總會臉書）

▲▼台灣新住民關懷總會理事長周滿芝（前中）。（圖／翻攝自台灣新住民關懷總會臉書）

