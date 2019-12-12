張善政稱賭盤已呈PK盤　卓榮泰：不要鼓勵大家違法！要心存善念

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／民進黨中央黨部提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統參選人張善政12日接受媒體專訪時提到賭盤如今呈PK盤。對此，民進黨主席卓榮泰表示，張善政要心存善念做點善事，不要鼓勵大家做違法的聯想或建議。

卓榮泰下午表示，檢調單位會強力遏止所有賄選和賭盤，是這次選戰中政府必要、應該做的重要工作，不會讓大家失望。

卓榮泰指出，媒體現在都把張善政說是在替國民黨總統參選人韓國瑜「善後」，但還是建議張善政，善後說的話要心存善念，最近他對總統蔡英文有很多不當批評，違反過去他在人民心中的印象和感覺，希望能有所更正。

另外，在宜蘭的選情方面，民進黨立委候選人陳歐珀選情傳出危急。卓榮泰則表示，根據手上的資料顯示，陳歐珀現在的選情是持續穩定加溫。

卓榮泰說，自己是黨的負責人，所以每個選區都必須要跑遍，台中的蔡其昌的選區也都會去，「難道他們是選情告急嗎？呂國華應該關心為何國民黨主席吳敦義到現在不來宜蘭，是不想來、不敢來還是不用來。」

卓榮泰強調，他來幫陳歐珀一起努力是職責所在，盡自己本分，至於總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃，因為他們過去這幾年對宜蘭做了很多工作，這是政治人物負責任的態度，這顯然不是韓國瑜、張善政所能做得到。

其他人也看了這些...

►「蔡英文已在準備辯論」 阮昭雄疑韓國瑜找藉口：擔心表現不佳？

►韓陣營簽三立辯論授權書！羅智強：蔡英文不是皇帝 「請妳拿出格調」

►蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

更多熱門新聞...

►總統辯論喬不定 韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

►蔡英文挑綠媒辦辯論？ 蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息

►挑綠媒辦辯論 羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

►白白胖胖也是一種美