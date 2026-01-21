全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

▲全聯因應低溫來襲，推出多項鍋物、生鮮、暖身料理優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

低溫特報來襲，全聯針對居家鍋物、暖身料理、生鮮等，推出多項備料優惠，1月22日前還有多項商品「買1送1」，如沖泡咖啡、奶粉等，適合天冷趁便宜補貨。大全聯同樣針對鍋物、保暖商品祭出特價，外套、暖暖包、電暖器都有折扣。

★全聯

●多項買1送1

全聯即日起至1月22日多款沖泡飲品「買1送1」優惠，咖啡、奶茶、奶粉都有，天冷適合趁便宜囤貨。咖啡類包含UCC職人咖啡豆金質橙韻400g「買1送1」，平均每包214元。西雅圖極品咖啡貝瑞斯塔3+1，買1送1，任2盒308元，平均每盒154元。

即溶飲品方面，厚實茶道伯爵拿鐵、紅茶拿鐵通通買1送1，任2袋198元、平均每袋99元；雀巢雲朵焦糖風味拿鐵與雀巢焙茶咖啡拿鐵買1送1，任2盒186元、平均每盒93元；雀巢茶品金選奶茶，買1送1，任2袋258元、平均每袋129元。

「SWISS MISS牛奶可可粉 香醇／棉花糖280g」1月27日前單盒131元，任2盒199元。

奶粉方面，豐力富高蛋白奶粉760g，買1送1（2罐598元，平均每罐299元）、桂格醇濃全脂奶粉850g，買1送1（2罐559元，平均每罐約280元）。

▲全聯生鮮、水果同步優惠。（圖／記者林育綾攝）

●鍋物、生鮮優惠

在鍋物主菜方面，「雅方特級紅燒羊肉爐1000g」1月27日前每盒特價229元，搭配「海霸王綜合火鍋餃450g」同樣於1月27日前每組特價147元。湯品選擇則有美味堂人氣品項「金華干貝燉雞2200g」1月22日前每袋特價279元，「鹿茸烏骨雞2200g」1月22日前每袋289元。

生鮮食材同步促銷，1月22日前「豬五花火鍋薄切肉片」每100g售價48.5元，「嚴選鮮凍白蝦仁350g」每包特價159元，「翠玉娃娃菜200g」每包49元，「有機好友菇（好菇道，約120g）」每包32元。

水果類則推出「智利海運櫻桃」每公斤特價269元。宵夜與沖泡飲品方面，新品「味味麵杯麵 香菜自由肉燥湯麵50g」1月27日前單杯35元、2杯64元。

●大全聯

大全聯同樣推出鍋物與保暖商品優惠。「這一鍋火鍋湯底 御品酸白菜鍋／御用老火湯800g」1月27日前每包165元；「桂冠這一鍋 鮮蝦蛋餃／蛋餃／魚餃90～104g」單包52元、任2包98元。「味王麻油雞湯麵90g×5入」1月27日前每組特價64元。

保暖用品方面，「男／女全天候兩件式衝鋒外套」1月27日前特價1,480元；「日本桐灰小白兔暖暖包30入」369元、「IRIS袋鼠家族暖暖包30入」259元；電暖器則有「禾聯陶瓷電暖器」特價2,280元、「羅蜜歐14吋碳素電暖器」特價1,490元。

●小時達

因應低溫小時達配送需求，1月21日、22日單筆消費滿888元輸入指定折扣碼【小時達火熱送】可現折100元；1月21日另有全館199元免運活動，並於當日上午10點推出限量「嚴選玉米筍（約100g）」爆殺價21元。

全電商通路同步主打居家保暖商品，「富立金智慧科技發熱衣褲保暖襪組」1月31日前每組特價888元；「岱珂台灣製韓版石墨烯鬆餅被」原價3,680元，1月31日前2入998元，平均每件499元。

「北方石墨烯陶瓷負離子遙控電暖器」特價3,380元並加贈3,000福利點；「沐尼黑戶外露營法蘭絨雙人電熱毯」1月31日前特價1,580元，下單再享9折。

▲超商因應低溫，推出保暖商品、熱食優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●關東煮買4送1

7-ELEVEN 熱食自助區「關東煮」和日本「加賀屋」合作，開發全新湯頭，今年冬季3千多家門市販售，還推出新品「金黃蝦仁餅」，即日起至2月3日，關東煮全品項任選「買4送1」優惠。

●熱罐、飲品優惠

7-11祭出多款「熱罐」暖飲商品，指定品項任選「第2件8折」。包含屋馬技術指導的「屋馬枸杞雞湯」（39元，限定門市販售）、加入文旦與黃金柚果肉的「萬波柚香粒粒」（35元）、「玉米濃湯」（49元，限定門市販售），以及「蠟筆小新布丁風味牛乳」（39元）。

▲7-11暖暖包優惠。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠

即日起至3月3日，7-11門市「小白兔暖暖包」（手握式／貼式）任選「第2件5折」；「韓國大邦大容量暖暖包」2件88元，1月30日至2月1日單件特價39元。

UNIDESIGN輕暖發熱衣（原價499元）指定品項「買1送1」，另有Injoyyi保濕潤唇蜜（原價129元），即日起至3月3日「買1送1」。

★全家

全家因應低溫，推出FamiCollection發熱衣指定款式任選「第2件7折」。包含售價699元的石墨烯發熱衣、649元的極暖絨發熱衣，以及439元的無重力發熱衣，主打輕量、保暖與日常好搭。

▲全家指定發熱衣任選「第2件7折」。（圖／業者提供）

暖身飲品同樣備齊，全家門市溫罐系列飲品「任選2件8折優惠」，涵蓋FamiCollection金桔國寶茶、桂圓紅棗茶（各30元），以及台農巧克力保久乳、麥芽保久乳（各35元），另有伯朗咖啡與伯朗藍山咖啡（各30元），適合在低溫時補充，隨手暖身。

熱食部分，南洋酸辣燙品牌「馬尚煮」推出全品項任選4入69元，主打酸辣湯頭在寒冬中快速暖胃。

現做熱食區「SOHOT炎選」（限店販售）同步推出多項優惠，包括塔塔醬鱈魚排單件特價49元（原價59元）、炸物桶任選8支320元，以及現烤點心與炸烤物「任選2件88折」，另有葡式千層蛋塔6入盒裝售價222元，適合多人分食。

▲▼全家熱食優惠。（圖／業者提供）