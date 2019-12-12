藝術獎作品展赫見「韓國瑜全家福」　雲林縣文化處：跳脫政黨眼光欣賞

▲雲林縣北港文化中心展場中一眼望去展出影音、美術與攝影作品外，還展出了韓國瑜、李佳芬在2009年拍攝的全家福合照。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化處主辦第十五屆雲林文化藝術獎作品展，近日在雲林縣北港文化中心展出得獎作品，除影音、美術與攝影作品外也邀請雲林在地藝術家的作品以「邀請作品」之名一起參展，在眾多地方風情攝影作品中，出現一張韓國瑜的全家福合照，引起民眾議論。

雲林縣文化藝術獎得獎作品，每年都會依例在雲林縣文化中心展出，今年已邁入第15屆，同時也邀請雲林資深、傑出藝術家的作品，以「邀請作品」之名一起參展，北港文化中心人員表示，藝展分兩梯次，一場已在斗六的縣文化中心展過了，這一場則到12月15日截止，也坦言目前時機確實比較敏感一點，不過，請民眾用欣賞作品的角度來看。

展場中一眼望去展出影音、美術與攝影作品外，還展出了韓國瑜、李佳芬在2009年拍攝的全家福合照，照片上還一一標示人名，由於目前正逢選舉，有民眾認為藝術展不該沾上政治色彩，這張全家福合照和攝影類得獎作品一起展出，文化中心人員說，攝影類共二十多張作品，其中邀請作品共三張，對於出現韓的全家福照片，低調表示，這也是攝影家的攝影作品，希望大家用欣賞作品的平常心去看。

雲林縣文化處長陳璧君解釋，走到文化中心就是文化與藝術，文化處站在尊重藝術、藝術家的立場，邀請在地傑出、資深的藝術家提供作品一起參展，目前正逢選舉較敏感，希望大家跳脫政黨的眼光，不要對作品過度解讀，文化處絕無任何預設立場，純是尊重藝術創作的立場。

▲雲林縣北港文化中心展場中展出展出了韓國瑜、李佳芬在2009年拍攝的全家福合照，照片上還一一標示人名。（圖／記者蔡佩旻攝）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【其他新聞】

►影／轟中央放寬燃煤！韓國瑜提「以核養綠」：請蔡英文從善如流

►不後悔搭檔韓國瑜！ 張善政：蔡英文執政「只有壞事沒有好事」

►影／雲林花生之亂 韓國瑜批：農委會已經變成花錢部！給錢閉嘴

►韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立 韓國瑜：手臂彎內不彎出

