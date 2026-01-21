最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

▲嘉義市無黨籍議員顏翎熹。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「最美議員」的嘉義市議員Molly翎熹（顏翎熹），因甜美外表與魔鬼身材擁有極高人氣。她在2025年最後一天感性發布回顧影片，並喊話「2026年在嘉義也請多多指教」，掀起熱烈回響。面對網友詢問，是否會繼續服務嘉義時，翎熹也給出正面回應，確定會爭取連任。

感性回顧2025 翎熹：有你們不孤單

在2025年的最後一天，翎熹於粉專分享影片總結一整年的心路歷程。她感謝一路上相伴的舊雨新知，並表示「因為有你們，讓Molly一路走來並不孤單。」

同時，她也在文中特別提及2026年，期盼新的一年能與大家繼續前行。這段溫馨告白不僅吸引大批粉絲按讚，也讓外界對其從政之路的下一步充滿期待。

面對連任詢問 一字回應讓粉絲嗨了

在影片留言區中，有位自稱「半個嘉義人」的台中網友好奇詢問翎熹，是否會繼續參選連任、為嘉義市民服務。針對這項提問，翎熹大方回應一個「會」字，正式向支持者宣告將爭取續留議會。

另外，支持者紛紛湧入留言區加油打氣，直呼「辛苦你了，謝謝你的付出」、「最棒的茉茉新年快樂」、「議座2025年辛苦了，預祝2026年一切順心」、「美女議員，新年快樂」、「期待哪天見到本人，合照簽名」、「新年快樂，身體健康，平安順心」、「議座，新的一年繼續加油，繼續做自己」。

