時力公布2020司改政策　誓言重懲關說、消滅權貴司法

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量12日召開2020司法正義政見發表會，提出「重懲司法關說」、「實現人民參與審判」、「消滅權貴司法」、「強化被害人權利保障」等四大政策方向，強化司法的「反貪腐、反權貴、反關說」效能，實現公平正義，盼提升人民信任感。

時代力量智庫執行長李兆立表示，司法改革是人民最期待，卻也最失望的改革，不只司改推動進度緩慢，整個司法更是弊病叢生，判刑重犯逍遙法外、最舒適的外役監更充斥許多權貴。他指出，前法務部長邱太三主責司法改革卻涉及司法關說，讓社會質疑政府推動司法改革的決心。

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量立委黃國昌表示，自馬政府以來，貪瀆法官和司法關說讓人民對司法改革高度期待，因此總統蔡英文在就職演說中得到最多掌聲的便是司法改革。然而，司法院一邊花費上億預算做宣傳推廣，司法改革的進度與成效卻讓人失望，讓第一線努力的基層司法官情何以堪。

黃國昌指出，近年不只是司改牛步，更看到權貴及政客用特權踐踏司法，接連爆發民進黨立法院黨團總召柯建銘與前立法院長王金平涉司法關說案、邱太三涉嫌為名醫關說案、貪腐法官胡景彬轉外役監及提早假釋關說案等，打擊的不只是人民對於司法體制的信心，也打擊政府宣示反貪腐的決心。

黃國昌強調，訂定「妨害司法公正罪」是司改國是會議的決議，然而兩年多來法務部持續「研議中」，沒有絲毫進度，希望2020年後的國會可以加速落實司改國是會議的決議，告別權貴司法，真正落實法律之前人人平等。

時代力量不分區立委候選人邱顯智則表示，人民參與審判能夠解決很大部分的問題，不僅能夠增加人民對司法的信賴，讓司法攤在陽光下，也能減少更多誤判冤獄的可能性，時代力量也會繼續推動實現人民參審。

時代力量新北市第一選區立委候選人張衞航也說，政府應進行「重大經濟及貪污犯未繳回犯罪所得前，不得到外役監」、「提高貪污犯假釋門檻」、「假釋決定權改交法院，避免行政干預及黑箱審查」、「訂定棄保潛逃罪，遏止重犯逍遙法外」等改革，不僅落實政府反貪的決心，更實現人人平等的司法。

時代力量不分區立委候選人王婉諭以自身經歷為例，表示從一開始因為小燈泡案接觸司法，在過程中深感司法對被害人保障的不足，在事件發生的當下，被害人家屬常常面臨資訊的不足與取得的不易。她指出，在當下家屬可能最在乎的就是何時能夠相驗遺體，然而卻無法取得相關資訊。

王婉諭認為，雖然日前立法院已三讀通過被害人保障的相關法案，但如何具體落實仍有待很多努力，時代力量不僅會推動加速落實，也將持續強化修復式司法，在司法過程中展開更多對話來修復傷痛，也有助於避免更多悲劇發生。

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