快訊／「為何不請假？」韓國瑜轟：蔡英文公務行程都在拜票！

▲韓國瑜接受媒體訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於韓陣營質疑總統蔡英文、行政院長蘇貞昌常利用公務行程輔選，國民黨總統候選人韓國瑜9日下午表示，蔡英文總統是民進黨的總統候選人，但是她沒有請假，且決大部分的公務行程都是以拜票為主，蔡英文應該告訴台灣人民公與私要分開，「總統的工作她根本沒有用心認真在做」，既然如此，為什麼不請假？

韓國瑜辦公室上午召開記者會指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等府會高層拿著人民納稅錢跑選舉行程，如同「宮廟總統」、「高雄副院長」，國政行程淪為競選造勢，已嚴重違反行政中立。

競選辦公室總發言人王淺秋在記者會上攤開總統府和行政院11月公開行程，她指出，蔡英文81場公開行程中32場都在拜廟、占4成；蘇貞昌24場公開行程有10場在拜廟、占4成2；陳其邁25場公開行程有9場在高雄、占3成6。

王淺秋表示，韓國瑜市長為避免行政不中立，因此以請假的方式面對檢視。但綠營一邊諷刺韓國瑜請假參選，另一邊卻不請假而勤跑宮廟輔選行程，行政不中立非常嚴重。

另外，韓國瑜競選辦公室也出示多張總統府在官網發布的官方新聞照片，蔡英文身穿「湖水綠」戰袍，為綠營立委站台，在多部直播影片之中，更出現蔡英文與立委候選人高喊「凍蒜」，甚至在舞台高舉競選海報。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新指出，民進黨諷刺別人請假參選，但其實請假是恪守行政中立，不濫用行政資源正大光明之行為。相對於民進黨政府不斷濫用國家資源，假公務之名，行輔選之實。

鄭照新舉例，總統府官方公布公務行程中，蔡英文身穿競選背心，多次為民進黨籍立委輔選，這樣的行程是公務行程還是輔選行程？相信大家看得很清楚，我們是投票選蔡英文做總統，並非選蔡英文做爐主。

鄭照新強調，2011年民進黨陳亭妃委員即以同樣理由要求吳敦義請假輔選，吳敦義連半天的黨務行程都被要求請假，蘇貞昌、陳其邁跑宮廟輔選不用請假嗎？雙重標準嶄露無遺，當年如何要求別人，請用同樣的標準要求自己。