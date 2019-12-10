快訊／緊咬楊蕙如案！國民黨動員千人「路過行政院」：消滅網軍東廠

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

國民黨黨團總召曾銘宗10日下午舉行「路過行政院陳情」，動員上千人向行政院長蘇貞昌抗議民進黨請「卡神」楊蕙如帶網路風向霸凌優秀外交官致死事件。曾銘宗表示，蘇貞昌若再包庇、隱藏，明年1月11日將送他「下台書」！

除了台北市黨部動員、不分區候選人、現任立委，退將組成的八百壯士協會也動員參加，號稱將達上千人，由曾銘宗委員帶隊，從立法院群賢樓走到行政院；國民黨團表示，外交部傲慢不願意說明，並以警察阻擋立委進入外交部陳情，因此改到行政院要求蘇貞昌「消滅網軍東廠」。

副秘書長兼發言人張顯耀、立委候選人洪孟楷、李明義、黃桂蘭、葉毓蘭等人在群賢樓前喊話，蘇啓誠輕生悲劇民進黨要負責，至今卻沒有任何動作，駐日大使謝長廷與外交部長吳釗燮一定要出來面對；隨後他們將到行政院，理性地送上陳情書。

曾銘宗指出，這次動員的最大目的是要求蘇貞昌消滅「網軍東廠」，日前外交部部署百名警力，不讓立委進入陳情，還讓立委受傷、住院，但外交部竟然要向立委提告，十分可惡，他們決定理性、和平、溫雅的到行政院陳情，因為蔡政府在用放大鏡、顯微鏡的找國民黨的碴，所以這場「陳抗」不能發生任何意外。

洪孟楷說，今天所有人站出來，要求謝長廷、吳釗燮出來面對，最高行政機關陳情，如果選擇用蛇籠、拒馬迴避，就知道整個政府都在逃避人民的監督。

陳明義強調，他們的目的是找出真相，是消滅東廠，他們呼籲選民，明年一月用選票下架民進黨，逼這個政府現出原形；面對外交部的提告，他們也不怕，稍後就會主動到中正一分局自首。

▲總召曾銘宗帶領退警抗議楊蕙如案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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