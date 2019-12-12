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民進黨：張善政歧視未婚、無子女者　傷害許多期待有孩子的人

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▲國民黨提名副總統參選人張善政12日為立委參選人萬美玲輔選時，質疑蔡政英文沒生過小孩，不知道當家長的心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陶本和／台北報導　

國民黨副總統候選人張善政在日前以行政院長蘇貞昌健康做文章後，12日又脫口說出「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」。對此，民進黨發言人李晏榕痛批，這是歧視未婚者、無子女者。

李晏榕表示，張善政曾身為行政院長，現在是副總統候選人，但是發言充滿歧視，毫無口德，根本德不配位，「張善政應該考慮下架自己。」

李晏榕指出，張善政過去一直在幫韓國瑜「善後」，如今不知道是近墨者黑，還是現出原形，接連說出不當的發言，今天的發言更是令人完全無法接受。

李晏榕強調，沒生過小孩就不懂的父母心的說法，全然是一派胡言，沒有任何因果關係，也傷害了許多期待有孩子的人，「依照張善政的心態，那麼難道我們每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎？張善政身為副總統候選人，言論令台灣人丟臉。」

民進黨婦女部主任蔡宛芬指出，新住民納保問題，牽涉的是整體國人的公平性問題，而目前針對未納籍新住民已提供一定的醫療輔助措施，至於政策是否要提供更完善的照護有討論空間，「目前國民兩黨對於此事之爭議僅在於經費來源，張善政副總統候選人卻無限上綱至對蔡英文總統的人身攻擊，簡直荒謬。」

她認為，張善政此舉突顯出國民黨並不是真要照顧新住民，而是欲借此議題遮掩韓國瑜歧視之實，並同時進行性別歧視之攻擊。

蔡宛芬批，國民黨屢屢用蔡英文個人未婚之事作為其無法擔任國家領導人之理由，是嚴重的性別歧視，完全無視於現今多元社會發展的現況，遑論要談照顧新住民。

蔡宛芬說，一國的領導人最重要的是尊重這個國家各種不同價值選擇的人民，國民黨卻緊抱性別刻板社會之僵化價值，再三質疑與否定未婚者、無子女者。

她痛批，韓國瑜陣營多次發表對女性及新住民的歧視言論，如鳳凰與雞、瑪麗亞、母語在家學等發言，現在再添一則，呼籲韓陣營先為自己的歧視言論道歉，民進黨婦女部願意為他們上課補性別學分。

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