張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

記者羅婉庭／台北報導

國民黨於11日中常會核備前陸委會副主委張顯耀人事案，正式任命他為國民黨中央委員會義務副秘書長兼發言人，將搭配新任義務副秘書長蔡正元，組成大砲雙人組，替藍營增加戰鬥力，立委候選人黃昭順也罕見出席中常會，表達支持張顯耀。



張顯耀會後受訪表示，自己跟蔡正元擁有多年的好交情，工作上也是默契十足，他開玩笑稱「我們隨時都知道對方在做什麼」將來對於黨務、輔選工作，一定使命必達，高層交辦事項一定馬上完成。張顯耀也預告，針對民進黨對韓國瑜的抹黑、抹紅等動作，韓陣營已經蓄勢待發，下週會就打出新策略，但暫時不能對外透露。



張顯耀表示，選戰剩下最後一個月，這一個月也是最大關鍵，吳敦義交代他盡全部的力量幫韓國瑜、區域立委以及國民黨的政黨票，做最後衝刺，這三張選票都要拿到，國民黨重返執政是最大的目標。

他強調，以目前情勢來看，藍綠各自歸隊，可是還有2成5到3成尚未表態的中間選民，是最後選戰勝負的關鍵之所在，更是兵家必爭之地。另外，有八個字也是關鍵，「民心思變、把握良機」

張顯耀在人事案曝光後坦言，這項人事案為黨主席吳敦義直接點名，吳也親自致電表示，在選戰最後衝刺階段，若有張顯耀的加入，可增強黨中央的戰力，也能配合立院黨團作戰、輔選區域立委候選人。

張顯耀允諾吳敦義之後，就馬不停蹄的加入各地立委輔選工作，10日下午更陪同立院黨團與黨內近千位黨員到行政院，為「卡神」楊蕙如事件向行政院長蘇貞昌陳情。

張顯耀成為首位被中全會否決的不分區立委人選之後，吳敦義馬上任命他為副秘書長兼發言人；但外界質疑，吳敦義積極在黨內安插人馬，除了搶救選情外，也是擔心選後被其他派系逼宮。

張顯耀為警政、情治系統出身，過去曾任立委，也當過馬政府時期的陸委會副主委，卻在任內被指涉及共諜案而被「請辭」，後來獲不起訴處分。

據指出，吳敦義大舉重用親中人馬，完全無視外界觀感，直接反映於不分區名單中，引起國民黨基層不滿，黨內5路人馬包括韓國瑜系統、副主席郝龍斌、中央委員連勝文、前新北市長朱立倫、前主席洪秀柱，都提前展開選後布局，劍指黨魁之位。

▲張顯耀。（圖／記者林敬旻攝）