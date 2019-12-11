　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨於11日中常會核備前陸委會副主委張顯耀人事案，正式任命他為國民黨中央委員會義務副秘書長兼發言人，將搭配新任義務副秘書長蔡正元，組成大砲雙人組，替藍營增加戰鬥力，立委候選人黃昭順也罕見出席中常會，表達支持張顯耀。

張顯耀會後受訪表示，自己跟蔡正元擁有多年的好交情，工作上也是默契十足，他開玩笑稱「我們隨時都知道對方在做什麼」將來對於黨務、輔選工作，一定使命必達，高層交辦事項一定馬上完成。張顯耀也預告，針對民進黨對韓國瑜的抹黑、抹紅等動作，韓陣營已經蓄勢待發，下週會就打出新策略，但暫時不能對外透露。

張顯耀表示，選戰剩下最後一個月，這一個月也是最大關鍵，吳敦義交代他盡全部的力量幫韓國瑜、區域立委以及國民黨的政黨票，做最後衝刺，這三張選票都要拿到，國民黨重返執政是最大的目標。

他強調，以目前情勢來看，藍綠各自歸隊，可是還有2成5到3成尚未表態的中間選民，是最後選戰勝負的關鍵之所在，更是兵家必爭之地。另外，有八個字也是關鍵，「民心思變、把握良機」

張顯耀在人事案曝光後坦言，這項人事案為黨主席吳敦義直接點名，吳也親自致電表示，在選戰最後衝刺階段，若有張顯耀的加入，可增強黨中央的戰力，也能配合立院黨團作戰、輔選區域立委候選人。

張顯耀允諾吳敦義之後，就馬不停蹄的加入各地立委輔選工作，10日下午更陪同立院黨團與黨內近千位黨員到行政院，為「卡神」楊蕙如事件向行政院長蘇貞昌陳情。

張顯耀成為首位被中全會否決的不分區立委人選之後，吳敦義馬上任命他為副秘書長兼發言人；但外界質疑，吳敦義積極在黨內安插人馬，除了搶救選情外，也是擔心選後被其他派系逼宮。

張顯耀為警政、情治系統出身，過去曾任立委，也當過馬政府時期的陸委會副主委，卻在任內被指涉及共諜案而被「請辭」，後來獲不起訴處分。

據指出，吳敦義大舉重用親中人馬，完全無視外界觀感，直接反映於不分區名單中，引起國民黨基層不滿，黨內5路人馬包括韓國瑜系統、副主席郝龍斌、中央委員連勝文、前新北市長朱立倫、前主席洪秀柱，都提前展開選後布局，劍指黨魁之位。

▲總召曾銘宗帶領退警抗議楊蕙如案，張顯耀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲張顯耀。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

韓辦公布「空心蔡」鎖國5大困境！讓台灣成世界經濟版圖孤兒

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

選戰倒數1個月！民進黨喊衝高投票率：告訴世界「我們選擇民主、不是中國大陸」

「你很韓國瑜耶！」成校園負面形容詞　蔡沁瑜：小孩回來講的啊

守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

韓辦公布「空心蔡」鎖國5大困境！讓台灣成世界經濟版圖孤兒

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

選戰倒數1個月！民進黨喊衝高投票率：告訴世界「我們選擇民主、不是中國大陸」

「你很韓國瑜耶！」成校園負面形容詞　蔡沁瑜：小孩回來講的啊

守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

維生素A護眼！醫警告「吃錯反致癌」...建議改選胡蘿蔔、南瓜

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

導盲犬「相伴5年像家人」即將退休　他淚崩真情告白逼哭網友

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝

韓國瑜：心中沒任何對不起高雄市民

韓國瑜：中國是個概念　中華文化是信念

館長反韓國瑜：國民黨自己推開我

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

影／韓辦出示公文打臉黃國昌　王淺秋：拿不出證據就閉嘴

「鋼鐵H夾克」開賣！韓國瑜嗆綠：確定你們詢問度破表？

表態競逐2024　柯文哲：沒有意外的話會選

開直播遭謝和弦亂版　柯P：我找朋友去關心一下

回應「落跑市長」　韓國瑜：沒對不起高雄市民

苗栗通過200億預算　連26年未刪

韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

祁家威籲票投蔡英文　立委保住林奕華

更多熱門

相關新聞

韓辦公布「空心蔡」經濟鎖國5大困境！

韓辦公布「空心蔡」經濟鎖國5大困境！

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室11日由國政顧問經濟組召集人林祖嘉、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新上午召開記者會，林祖嘉提出台灣面臨鎖國5大困境，也拿出數據質疑總統蔡英文執政後，對國家經濟毫無作為。

林伯豐：已與韓國瑜談成立後援會

林伯豐：已與韓國瑜談成立後援會

民進黨喊衝高投票率：告訴世界「我們選擇民主、不是中國大陸」

民進黨喊衝高投票率：告訴世界「我們選擇民主、不是中國大陸」

守住雲林　卓榮泰痛批藍營：去年文旦之亂、今年又搞花生之亂

守住雲林　卓榮泰痛批藍營：去年文旦之亂、今年又搞花生之亂

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」

阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」

關鍵字：

張顯耀吳敦義2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

小禎15年前清純長相曝光！　

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面